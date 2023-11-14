Общество

54 минуты назад

Липецкая вечЁрка: смертельная береза, отставка в «Квадре» и красавица-стюардесса

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#вечЁрка #дерево #назначение #конкурс красоты
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Липецкая вечЁрка: смертельная береза, отставка в «Квадре» и красавица-стюардесса

Сегодня, 14 ноября, умер 71-летний мужчина, на которого накануне упала береза, уволился начальник липецкого филиала «Квадры», и липчанка участвует в международном конкурсе красоты «Топ стюардесс 2023».

Сегодня утром в больнице «Липецк-Мед» умер 71-летний липчанин, на которого накануне упало сухое дерево. Вчера сообщалось, что у него перелом ноги, а сегодня врачи уточнили — мужчина получил политравму, то есть повреждений было несколько. За несколько секунд до падения березы мимо нее прошла женщина, что  зафиксировала видеокамера.


После известия о смерти пенсионера, мэр Евгения Уваркина сообщила: «инициировала служебную проверку. Все виновные будут определены и должным образом наказаны. Уже известно, что за год по упавшему вчера дереву поступило несколько обращений: в управление главного смотрителя, в департамент, в управляющую компанию. Перекладывание обязанностей между УК и городом по спилу деревьев недопустимо»

— Пока дерево не прибьет ответственных или их родственников — спилом деревьев ни кто заниматься не будет, — пришел к выводу Естественный отбор.

— Прозрели с испуга! «Перекладыванием обязанностей заниматься нельзя!» А почему же занимаетесь, если знаете, что нельзя? И уже не первый год. Безответственность — порождение безнаказанности. Кого наказали за падение дерева на девочку? Никого. Но хотя бы по поручению Бастрыкина не оставят без ответа. А здесь и на это пока надежды мало. Неделю пошумят и забудут. Если опять от Бастрыкина поручение не прилетит, — написал Мехвод.

После падения в начале октября дерева на 10-летнюю девочку, которой потом пришлось лечиться в больнице, было  возбуждено уголовное дело о халатности. А сегодня по факту смерти мужчины СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Конкретного виновного пока нет. 

— А помните как ледяная глыба упала на пожилую женщину на Депутатской и обвинили жильца дома с 5-го этажа, а не управляшку, вот так и тут, тот кто рядом с деревом живет, тот и виновник, — вспомнил Беспредел.

Жители улице Бескрайней, где и произошла трагедия,  с начала лета требовали спилить два опасных дерева (из-за одного мужчина погиб, второе еще стоит).

Во дворе улицы 8 Марта сухое дерево висит на проводах. Можно делать ставки, чем все закончится?



— Пока само не завалится, делать никто ничего не будет. Будьте осторожны. Это не так быстро, как думают люди. Нужно собрать комиссию, обследовать дерево, провести экспертизу, включить в план работы на следующий год, обсудить этот вопрос на совете ветеранов, дождаться пока выделят деньги... А дерево? Да оно к этому времени само завалится, — предположил Политработник.

День сегодня выдался ужасный. Утром пострадал еще один 71-летний липчанин. Мужчина споткнулся, выходя из маршрутки № 346 на остановке «Площадь Авиаторов», и  автобус проехал по его ногам. Мужчина сейчас в реанимации. Виноват ли водитель, установит следствие.

Директора липецкого филиала «Квадры» Алексей Курило написал заявление об уходе по собственному желанию.   Обязанности директора исполняет Алексей Бунеев С 2011 года он отвечает в компании за экономику и финансы. 

Алексей Бунеев потомственный энергетик. Его отец — Николай Бунеев возглавлял «Липецктеплосеть» — эта муниципальная организация тогда снабжала теплом весь город, позже ее имущественный комплекс вошел в ЛГЭК.

— Достойный человек, полное согласие! — считает Липецк.

Липчанка Таисия Шилова вышла в финал международного конкурса «Топ стюардесс 2023». На конкурсе определяют самых красивых стюардесс мира.



Фото - topstewardess.pro/taisiyashilova

Таисия работает стюардессой с прошлого года. Она имеет опыт участия в конкурсах красоты: . в конкурсе «Мисс студенчество Москвы — 2016» Таисия стала «Мисс Стиль».

Выходя завтра из дома не забудьте зонт. По прогнозам синоптиков, 15 ноября в Липецке ожидаются дожди, а  температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов.

Обратите внимание, из-за ремонта железнодорожного переезда, в Ельце дважды перекроют трассу Р-119 «Орел-Тамбов». Движение будет остановлено в ночь с 14 на 15 ноября и в ночь с 15 на 16 ноября с 23:00 до 04:00.



А напоследок новость, можно сказать, из разряда курьезов. Начало работы платных парковок в Липецке вновь отложили. Теперь, уже ориентировочно, называют дату 17 декабря (сначала 1 ноября, а потом 15 ноября).

— Будет подарок к Новому году, — съязвил Гость.
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#вечЁрка #дерево #назначение #конкурс красоты
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Комментарии (2)

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Электорат

26 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Пессимист

36 минут назад
Директора липецкого филиала «Квадры» Алексей Курило написал заявление об уходе по собственному желанию. Умничка! Насосался и отвалил, а вы тут зимуйте, если получится!
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