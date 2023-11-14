Общество

58 минут назад

«На проводе висит сухое дерево»

5 860
#опасное дерево
«На проводе висит сухое дерево»
Липчанка Мария пожаловались GOROD48 на опасное дерево, которое находится во дворе домов № 22/2 и 24/2 по улице 8 Марта.





«На проводе висит сухое дерево. В УК через ЕДС заявку подавали. И продляли, в связи с неисполнением. Под деревом дорожка, где ходят и взрослые, и гуляют дети. Просьба администрации решить проблему», — рассказала Мария.

Кстати, буквально в нескольких шагах от опасного дерева находится еще одно, накренившееся над дорогой.


5 860
#опасное дерево

Комментарии (5)

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гость

26 минут назад
Департамент явно не справляется или не хочет?
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))))

31 минуту назад
Интересно, ЕДС нужна, чтобы было куда родню на работу пристраивать. И с зарплатой, и делать ничего не надо. Мечта.
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гость

38 минут назад
Зачем кормить бездельников? Оплата по факту всё может решить.
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Интересно

48 минут назад
А зачем нужен ЕДС , если заявки можно продлевать бесконечно ?
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Гость

50 минут назад
Пока ещё никого не убило, пусть стоят, потом
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