Липчанка Мария пожаловались GOROD48 на опасное дерево, которое находится во дворе домов № 22/2 и 24/2 по улице 8 Марта.«На проводе висит сухое дерево. В УК через ЕДС заявку подавали. И продляли, в связи с неисполнением. Под деревом дорожка, где ходят и взрослые, и гуляют дети. Просьба администрации решить проблему», — рассказала Мария.Кстати, буквально в нескольких шагах от опасного дерева находится еще одно, накренившееся над дорогой.