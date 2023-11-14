В Ельце дважды перекроют трассу Р-119 «Орел-Тамбов»

ОАО «РЖД» будет ремонтировать железнодорожный переезд.



Управление дорог и транспорта Липецкой области предупреждает жителей региона о перекрытии движения на 203-м километре автодороги «Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов».



Движение будет остановлено дважды: в ночь с 14 на 15 ноября и в ночь с 15 на 16 ноября с 23:00 до 04:00.



«Автомобильный транспорт сможет проехать по региональным дорогам через села Ключ Жизни, Нижний Воргол, Маяк. Упрдор Москва-Харьков просит водителей учитывать время объезда, быть осторожными и соблюдать требования временных дорожных знаков. В случае нештатной ситуации на дороге звонить диспетчеру +8(4862) 750769», — говорится в сообщении управления дорог и транспорта.

