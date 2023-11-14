сегодня, 17:00
Новый циклон принесет в Липецкую область небольшие дожди и похолодание
С приближением к Липецкой области нового циклона с запада 15 ноября в регионе пройдут небольшие дожди, в ночь на 16 ноября и 17 ноября — осадки в виде дождя, снега и мокрого снега будут повсеместными. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 ноября — 2 градуса тепла, что на 3 градуса выше нормы, 17 ноября — около климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди, днем туман. Температура воздуха ночью упадет до 0 градусов, днем она составит от +3 до +5 градусов.
День 15 ноября стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 20 градусов мороза.
Вася