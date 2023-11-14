Новый циклон принесет в Липецкую область небольшие дожди и похолодание

С приближением к Липецкой области нового циклона с запада 15 ноября в регионе пройдут небольшие дожди, в ночь на 16 ноября и 17 ноября — осадки в виде дождя, снега и мокрого снега будут повсеместными. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 ноября — 2 градуса тепла, что на 3 градуса выше нормы, 17 ноября — около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Ночью температура воздуха составит от 1 до +4 градусов, днем — от +1 до +6.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди, днем туман. Температура воздуха ночью упадет до 0 градусов, днем она составит от +3 до +5 градусов.



День 15 ноября стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 20 градусов мороза.



