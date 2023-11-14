Происшествия

40 минут назад

Падение берёзы на 71-летнего мужчину записала камера наблюдения

5 1025
#дерево #ветер
1

На записи видно падение дерева на забор частного дома, чудом уцелевшую женщину и вспышку от оборванных проводов.

Падение убившего 71-летнего мужчину дерева напротив частного дома №37 по улице Бескрайней и дома №45 по улице 9 Микрорайон записала камера видеонаблюдения.

Несчастный случай произошёл 13 ноября в 14:17. На ролике видно, c какой силой упало дерево на металлический забор частного дома.

Также запечатлена вспышка от оборванных электрических проводов — вчера их восстанавливала бригада ПАО «Россети»-филиал «Липецкэнерго». Судя по видео, шансов выжить после полученных от такого удара травм у пенсионера не было. Ещё одна женщина чудом прошла под деревом за несколько секунд до падения.

Напомним, огромную березу практически с корнем вырвало с корнем из земли. Ствол дерева смял забор частного дома, полностью перегородил дорогу и тротуар, оборвал электрические провода.

D19C567F-C2C6-4276-B31C-7E333BF2F3CD.jpeg+2023-11-14-13.09.32.jpg

При этом жители улицы Бескрайней рассказали GOROD48, что в течение нескольких месяцев безуспешно добивались сноса сухой берёзы и соседнего с ней дерева. 

Оказавшийся под деревом 71-летний мужчина получил травмы грудной клетки и брюшной полости, переломы костей таза и ноги. Его доставили в городскую больницу №4 «Липецк-Мед», где сегодня он умер сегодня утром.  По словам врачей, состояние пациента осложнил тот факт, что после ранее перенесённого инфаркта в его сердце было вшито специальное устройство — водитель сердечного ритма. 

Сегодня Управление СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
5 1025
#дерево #ветер
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ужас

12 минут назад
Страшно просто гулять по городу
ответить

Дааас

20 минут назад
Если бы была совксть у тех к кому обращались жители города чтобы спилили то дерево, то модно былобы сказать что смерть человека на их совести
ответить

Тут таких два

22 минуты назад
Во дворе дома по улице Валентина Скороходова д.4, прям под окнами администрации г.Липецка, один тополь полностью сухой , второе дерево береза, верхняя половина дерева сухая, три обращение написано было, ДВОР ПЕРЕД ОКНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА, ответили что запланируют работу по спилу на 2024 год, не уточняется даже в каком квартале...
ответить

1111

28 минут назад
Хорошо что дома не загорелись от проводов. Жертв бы было больше.
ответить

Естественный отбор

33 минуты назад
А судя по кронам соседних деревьев-сильного ветра то и не было.
ответить
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

По ДТП с двумя погибшими на елецкой трассе возбуждено уголовное дело
#ДТП
По ДТП с двумя погибшими на елецкой трассе возбуждено уголовное дело

19 минут назад

Происшествия
Новый фейковый аккаунт: на этот раз от имени первого вице-губернатора
#мошенничество #Александр Рябченко
Новый фейковый аккаунт: на этот раз от имени первого вице-губернатора

26 минут назад

Происшествия
В пруду села Троицкое утонул 65-летний рыбак
#происшествия на воде
В пруду села Троицкое утонул 65-летний рыбак

сегодня, 12:29

Происшествия
По факту смерти придавленного берёзой мужчины возбуждено уголовное дело
#дерево #ветер
4
По факту смерти придавленного берёзой мужчины возбуждено уголовное дело

сегодня, 12:01

Происшествия
Хроника падения березы: жители улицы Бескрайней рассказали, как добивались сноса сухостоя
#дерево #ветер
11
Хроника падения березы: жители улицы Бескрайней рассказали, как добивались сноса сухостоя

сегодня, 12:00

Происшествия
Пострадавший при падении берёзы мужчина умер в больнице от политравмы
#дерево #ветер
40
Пострадавший при падении берёзы мужчина умер в больнице от политравмы

сегодня, 10:28

Происшествия