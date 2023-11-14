Происшествия
40 минут назад
Падение берёзы на 71-летнего мужчину записала камера наблюдения
На записи видно падение дерева на забор частного дома, чудом уцелевшую женщину и вспышку от оборванных проводов.
Падение убившего 71-летнего мужчину дерева напротив частного дома №37 по улице Бескрайней и дома №45 по улице 9 Микрорайон записала камера видеонаблюдения.
Несчастный случай произошёл 13 ноября в 14:17. На ролике видно, c какой силой упало дерево на металлический забор частного дома.
Также запечатлена вспышка от оборванных электрических проводов — вчера их восстанавливала бригада ПАО «Россети»-филиал «Липецкэнерго». Судя по видео, шансов выжить после полученных от такого удара травм у пенсионера не было. Ещё одна женщина чудом прошла под деревом за несколько секунд до падения.
Напомним, огромную березу практически с корнем вырвало с корнем из земли. Ствол дерева смял забор частного дома, полностью перегородил дорогу и тротуар, оборвал электрические провода.
При этом жители улицы Бескрайней рассказали GOROD48, что в течение нескольких месяцев безуспешно добивались сноса сухой берёзы и соседнего с ней дерева.
Оказавшийся под деревом 71-летний мужчина получил травмы грудной клетки и брюшной полости, переломы костей таза и ноги. Его доставили в городскую больницу №4 «Липецк-Мед», где сегодня он умер сегодня утром. По словам врачей, состояние пациента осложнил тот факт, что после ранее перенесённого инфаркта в его сердце было вшито специальное устройство — водитель сердечного ритма.
Сегодня Управление СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Несчастный случай произошёл 13 ноября в 14:17. На ролике видно, c какой силой упало дерево на металлический забор частного дома.
Также запечатлена вспышка от оборванных электрических проводов — вчера их восстанавливала бригада ПАО «Россети»-филиал «Липецкэнерго». Судя по видео, шансов выжить после полученных от такого удара травм у пенсионера не было. Ещё одна женщина чудом прошла под деревом за несколько секунд до падения.
Напомним, огромную березу практически с корнем вырвало с корнем из земли. Ствол дерева смял забор частного дома, полностью перегородил дорогу и тротуар, оборвал электрические провода.
При этом жители улицы Бескрайней рассказали GOROD48, что в течение нескольких месяцев безуспешно добивались сноса сухой берёзы и соседнего с ней дерева.
Оказавшийся под деревом 71-летний мужчина получил травмы грудной клетки и брюшной полости, переломы костей таза и ноги. Его доставили в городскую больницу №4 «Липецк-Мед», где сегодня он умер сегодня утром. По словам врачей, состояние пациента осложнил тот факт, что после ранее перенесённого инфаркта в его сердце было вшито специальное устройство — водитель сердечного ритма.
Сегодня Управление СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Ужас
Дааас
Тут таких два
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