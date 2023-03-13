Липецкая вечЁрка: большая вода, неожиданные долги и птички Сокольского моста

Сегодня, 13 марта, спасатели продолжали работать в пострадавших от паводка районах, липчане вдруг получили квитанции от Фонда капитального ремонта с долгами, и стало известно, что элементы декора Сокольского моста — чугунных соколов, заменят на пластиковые.