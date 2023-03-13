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Липецкая вечЁрка: большая вода, неожиданные долги и птички Сокольского моста
Сегодня, 13 марта, спасатели продолжали работать в пострадавших от паводка районах, липчане вдруг получили квитанции от Фонда капитального ремонта с долгами, и стало известно, что элементы декора Сокольского моста — чугунных соколов, заменят на пластиковые.
На насыпной переправе через реку Дон в районе села Никольское спасатели Роман Денисов и Владимир Полубояринов вытащили из воды водителя и пассажирку автомобиля «Great Wall» , машина ушла под воду. Глава Данковского района Валерий Фалеев даже предложил наградить спасателей за работу.
— Бесспорно, отлично выполненная работа на производстве далеко не всегда сопряжена с риском для жизни, а отлично выполненная работа спасателя — почти всегда. Это и есть героизм — рисковать своей жизнью ради спасения другого человека. Вне зависимости от того, человек какой профессии его проявляет. Проявившего героизм обычного человека тоже могут наградить денежной премией, но он не перестанет после этого быть героем, — написал Видите ли.
Накануне в селе Городки Данковского района спасатели эвакуировали из затопленного дома двух женщин — 81 и 39 лет. А сегодня около полудня помогли женщине, провалившейся под лед на реке Воронеж со стороны села Сырское.
Самым серьезным паводок оказался в Лебедяни. Сегодня ближе к вечеру начальник МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов рассказал, что максимальная отметка, на которую поднялся уровень реки Дон — 5,7 метра. За понедельник он понизился на 80 сантиметров. Дальнейшее развитие паводка зависит от погоды и от талой воды, которую Дон принесёт из северных регионов.
Завтра, кстати, по прогнозам синоптиков, в Липецкой области до +8 градусов, а в Липецке — до +7, ночью же немного подморозит.
Проблемы доставила не только вода, но и ветер, который накануне снес крышу беседки на детской площадке по улице Бехтеева.
Пластик повредил сразу несколько автомобилей. Местные жители считают, что крыша другой беседке тоже плохо держится и может слететь.
— Эффективные менеджеры строили? — поинтересовался 123.
Из-за сильного ветра в Липецке несколько деревьев упали на автомобили. Одно дерево свалилось на обелиск Петру Великому, работники «Зеленхоза» его оперативно убрали.
Неприятный сюрприз подкинули липчанам Фонд капремонта с Почтой России. Около 15 тысяч человек, которые оплачивали коммунальные квитанции на почте, получили платежки за февраль с долгами по взносам в ФКР.
Позже выяснилось, что квитанции фонд начал печатать до того, как почта перечислила уже оплаченные горожанами взносы. Сбой произошел из-за долгих выходных. В ФКР пояснили, что несуществующие долги оплачивать не надо. А на почте извинились перед липчанами, добавив, что подобные проблемы могут быть не только с квитанциями за капитальный ремонт, но и с другими платежками.
Сегодня первый будний день липчане прожили с частично перекрытым Сокольским мостом. Больших пробок на нем не замечено. Разве что рано утром случилась небольшая авария: автомобиль «Рено» притер пассажирский автобус на остановке «Улица Баумана». Пока на мосту только расставлены бетонные ограждения, а под ним собрали тонны мусора, оставшиеся после ликвидации гаражей. Отремонтировать мост должны к зиме.
— Ребят, это абсолютно нормальный опыт для больших городов. В соседнем Воронеже так же виадук на 9 Января ремонтировали, например. Я перетерпеть готова, но мне важно, чтобы были отчеты по процессу работы. Вот спасибо Город48, что обо всем рассказывают, все показывают. Мне ясно, что никто без дела не сидит, — заметила Анна Любова.
Во время ремонта моста, построенного в 1977 году, один из символов Сокола — чугунные птички в круге - заменят на такие же, но из композитных материалов.
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