Происшествия

17 минут назад

Автомобиль «Рено» притер пассажирский автобус на остановке «Улица Баумана»

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#авария
Автомобиль «Рено» притер пассажирский автобус на остановке «Улица Баумана»

Транспорт отделался небольшими механическими повреждениями.

Сегодня утром при подъезде к остановке «Улица Баумана» автомобиль «Рено» притер автобус «ЛиАЗ» 12-го маршрута.

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- В аварии никто не пострадал. По предварительным данным, в ДТП виноват водитель легкового автомобиля, - сообщили GOROD48 в департаменте транспорта мэрии Липецка.
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#авария

Комментарии (1)

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Тёркин

10 минут назад
Фразу надо строить так, чтобы без фотографии было понятно, кто кого притёр.
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