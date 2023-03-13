Происшествия
17 минут назад
Автомобиль «Рено» притер пассажирский автобус на остановке «Улица Баумана»
Транспорт отделался небольшими механическими повреждениями.
Сегодня утром при подъезде к остановке «Улица Баумана» автомобиль «Рено» притер автобус «ЛиАЗ» 12-го маршрута.
- В аварии никто не пострадал. По предварительным данным, в ДТП виноват водитель легкового автомобиля, - сообщили GOROD48 в департаменте транспорта мэрии Липецка.
- В аварии никто не пострадал. По предварительным данным, в ДТП виноват водитель легкового автомобиля, - сообщили GOROD48 в департаменте транспорта мэрии Липецка.
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