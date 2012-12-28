Происшествия
2208
сегодня, 09:21

В сгоревшем доме жила семья из пяти человек

Муж 43-летней женщины лежит в стационаре больницы, а сына просто не было дома.

В сгоревшем в СНТ «Речное» доме жила семья из пяти человек: 43-летняя женщина с мужем, cыном, дочерью и её годовалым ребёнком.

Взрыв и пожар начались в 18:00. В момент трагедии глава семьи находился в больнице. А его сына просто не было дома.

Известно, что муж 43-летней женщины владел автомастерской, которая располагалась на территории этого же домовладения. Рассматриваются различные версии случившегося — теоретически, на территории мастерской также могли находится газовые баллоны. Но все три тела погибших: 43-летней женщины, её 20-летней дочери и годовалой девочки были найдены именно в доме.

Напомним, СУ СК РФ по Липецкой области возбудил по факту пожара уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Осмотр места происшествия следователями всё ещё продолжается. По делу назначена взрывотехническая экспертиза.

Видео пресс-службы прокуратуры Липецкой области
