Артём Крапивин арестован на два месяца

Лебедянский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте на время следствия по делу об убийстве 42-летнего Алексея Крапивина его сына Артёма. Он заключен под стражу на месяц и 29 дней — до 24 июля.Поддерживавший следствие прокурор Лебедянского района Алексей Бутенко заявил что подобная мера необходима, так как Артём Крапивин может скрыться.Как прозвучало в суде, об убийстве Алексея Крапивина Артём и его друг Дмитрий Шишкин договорились еще в апреле. Вечером 22 мая, когда Крапивины и Дмитрий Шишкин ехали из Липецка домой в село Спешнево-Ивановское Данковского округа, Дмитрий по договоренности с Арёмом, выстрелил в его отца, сидевшего на переднем пассажирском сидении. Пуля пробила голову Алексея навылет и он мгновенно умер. После этого Артём заехал в лес, где друзья спрятали машину, тело и самодельное оружие.— Матери звонить надо? —Спросил после вердикта судьи адвокат Артёма Крапивина.— Нет, — ответил парень.