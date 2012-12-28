Артём Крапивин арестован на два месяца
Поддерживавший следствие прокурор Лебедянского района Алексей Бутенко заявил что подобная мера необходима, так как Артём Крапивин может скрыться.
Как прозвучало в суде, об убийстве Алексея Крапивина Артём и его друг Дмитрий Шишкин договорились еще в апреле. Вечером 22 мая, когда Крапивины и Дмитрий Шишкин ехали из Липецка домой в село Спешнево-Ивановское Данковского округа, Дмитрий по договоренности с Арёмом, выстрелил в его отца, сидевшего на переднем пассажирском сидении. Пуля пробила голову Алексея навылет и он мгновенно умер. После этого Артём заехал в лес, где друзья спрятали машину, тело и самодельное оружие.
— Матери звонить надо? —Спросил после вердикта судьи адвокат Артёма Крапивина.
— Нет, — ответил парень.
