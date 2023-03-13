Спасатели пришли на помощь провалившейся под лед женщине

Женщина провалилась под лед на границе Липецка и Липецкого района.

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13 марта около 12:00 дежурный ЕДДС Липецка принял сообщение о женщине, провалившейся под лед на реке Воронеж со стороны села Сырское (на границе города и Липецкого района). На помощь пожилой женщине прибыли спасатели УГПСС. Они извлекли ее из воды. По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, женщина госпитализирована с диагнозом «гипотермия».



Как сообщает правительство области, женщина провалилась под лёд, когда спешила к внуку на день рождения. Кроме нее спасен мужчина, который пытался помочь пенсионерке, но не рассчитал силы и тоже оказался в воде.



В управлении по делам ГО и ЧС Липецка напоминают, что в городе действует постановление мэрии об ограничении выхода на лед водоёмов при становлении и таянии льда. Нарушителям постановления грозит административный штраф.

