Жить в Липецке стало чуть ровнее
Энергетики уже заплатили мэрии 5,3 миллиона рублей за просроченное благоустройство и теперь стараются как можно скорее избавиться от хвостов, тянущихся за ними с прошлого года.
Улица Интернациональная, 5б — у здания Федерального казначейства энергетики положили ровную асфальтобетонную заплатку. Калинина, 1б — такая же картина от «РИР-Энерго». Порадовали проверяющих и газоны на местах бывших ям. Они аккуратно засыпаны черноземом и выровнены — у забора Военного городка на Космонавтов, 3а и на улице Толстого, 40.
— В этом году ресурсоснабжающие организации подходят к делу куда ответственнее, чем раньше, — говорит Татьяна Инютина. — Зря, что ли, мы столько протоколов на них составили?
Однако у энергетиков еще много дел. С начала года департамент выдал им 691 предписание с требованиями «закопайте и заасфальтируйте», но исполнено из них только 261. За то, что организации тянут резину, на них составили еще 196 административных протоколов. Суды уже устали заседать, рассматривая законные требования мэрии. Итог: суды с начала года, а точнее, с апреля, оштрафовали ресурсные организации на 3 915 000 рублей. Однако бюджет с начала года уже получил 5 283 000 рублей.
Откуда лишний миллион? Объяснение простое и циничное: это штрафы за ноябрь и декабрь прошлого года. Проще говоря — строители погасили задолженности, когда поняли, что шутки кончились. Вот эти «старые долги» как раз и «сделали кассу».
