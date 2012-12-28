Жить в Липецке стало чуть ровнее

Энергетики уже заплатили мэрии 5,3 миллиона рублей за просроченное благоустройство и теперь стараются как можно скорее избавиться от хвостов, тянущихся за ними с прошлого года.

фото: пресс-служба мэрии

Всякий раз Липецк выходит из зимы как из войны: дороги, тротуары и газоны в местах аварийных раскопок энергетиков находятся в неприглядном виде. Хорошо еще, если дороги отсыпаны хотя бы щебнем. Всякую весну мэрия ставит конкретные сроки ресурсным организациям о восстановлении порушенного благоустройства и еще не было случая, чтобы те не выбивались из графиков. Эта весна не стала исключением. Сегодня заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина с работниками управ проинспектировала четыре проблемных адреса, чтобы проверить, как энергетики зализывают раны. И знаете что? Результат удивил чиновников.Улица Интернациональная, 5б — у здания Федерального казначейства энергетики положили ровную асфальтобетонную заплатку. Калинина, 1б — такая же картина от «РИР-Энерго». Порадовали проверяющих и газоны на местах бывших ям. Они аккуратно засыпаны черноземом и выровнены — у забора Военного городка на Космонавтов, 3а и на улице Толстого, 40.— В этом году ресурсоснабжающие организации подходят к делу куда ответственнее, чем раньше, — говорит Татьяна Инютина. — Зря, что ли, мы столько протоколов на них составили?Однако у энергетиков еще много дел. С начала года департамент выдал им 691 предписание с требованиями «закопайте и заасфальтируйте», но исполнено из них только 261. За то, что организации тянут резину, на них составили еще 196 административных протоколов. Суды уже устали заседать, рассматривая законные требования мэрии. Итог: суды с начала года, а точнее, с апреля, оштрафовали ресурсные организации на 3 915 000 рублей. Однако бюджет с начала года уже получил 5 283 000 рублей.Откуда лишний миллион? Объяснение простое и циничное: это штрафы за ноябрь и декабрь прошлого года. Проще говоря — строители погасили задолженности, когда поняли, что шутки кончились. Вот эти «старые долги» как раз и «сделали кассу».