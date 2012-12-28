Бывший ведущий инженер УГС примирилась с семьей пенсионера, убитого упавшей на него березой
За избиение гражданской жены жителя Задонского района отправили на 14 месяцев в ИК строгого режима
Хрипунков верит, что «сталевары» догонят лидеров, Хозиев назвал «Металлург» одной из ведущих команд
Общество
286
34 минуты назад
Липецкая вечЁрка: жуткий пожар в СНТ, арест Крапивина и Шишкина и покалеченный деревом
Сегодня, 27 мая, спасатели нашли тела двух женщин и ребенка, погибших на пожаре в СНТ «Речное», суд арестовал на время следствия Артема Крапивина и Дмитрия Шишкина, подозреваемых в убийстве Алексея Крапивина, стало известно, что водитель автомобиля, на который упало дерево, получил тяжелейшую травму.
Дом взорвался и загорелся в садоводческом товариществе «Речное» на улице Садовый тупик. Пожар тушили и разбирали завалы 100 человек, при помощи 31 единицы техники. Сразу стало ясно, что под завалами могут находиться люди. Живых, к сожалению, не нашли. Первое тело из-под завалов достали спустя час после начала пожара. После полуночи спасатели нашли тело годовалого ребенка, третье — извлекли еще через час.
Погибли 43-летняя хозяйка дома, ее 26-летняя дочь и годовалая внучка. Всего в доме жили пять человек. Отец семейства лежал в больнице, а его сына не было дома.
Губернатор Игорь Артамонов и врио мэра Светлана Бедрова выразили соболезнования родственникам погибших.
Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трёх человек, прокуратура взяла расследование причин пожара под контроль. Причины смерти женщины и ребенка устанавливает судмедэкспертиза.
Прокуратура сразу же выдвинула версию взрыве бытового газа. Но следователи рассматривают и другие версии.
Муж погибшей владел автомастерской, которая располагалась рядом с домом, в ней сгорели пять автомобилей.
«Какое горе семье. Скорбим всем городом. Наши соболезнования близким», — написала Ника.
«Властям просто проверить все мастерские в СНТ! Сселки и т д, пилорамы и незаконные объекты», — посоветовал комментатор.
«Разрешили людям жить на дачах, а кто отвечает — не задумались», — переживает q.
«Царствие небесное замечательным людям новопреставленным — Людмиле, ее дочке Маше и ее внучке Юле. Я знала их лично. Господь забирает лучших. Ерунду всякую не пишем, а давайте поможем собрать на похороны этим людям. Сгорело все, хоронить не на что. Спасибо», — предложила Надежда.
Сегодня Лебедянский районный суд арестовал на время следствия до 24 июля 18-летних Артема Крапивина и Дмитрия Шишкина. Друзья подозреваются в убийстве отца Артема — Алексея Крапивина. Эта чудовищная история началась 22 мая, когда отца и сына объявили в розыск. 25 мая тело Алексея Крапивина нашли с простреленной головой.
Следствие предполагает, что друзья спланировали преступление еще в апреле. В Алексея, по данным СК, выстрелил из переделанного Артёмом сигнального пистолета Дмитрий Шишкин. Парни признали вину. По одной из версий, мотивом убийства могли стать претензии Алексея Крапивина сыну по поводу его успеваемости в вузе. Еще одна версия — у Алексея Крапивина были с собой деньги — 160 тысяч рублей.
«Артём Крапивин задумав убийство отца, намеревался инсценировать не только его безвестное исчезновение, но и создать видимость того, что сам также мог стать жертвой особо тяжкого преступления», — рассказали в Следкоме.
На арест Дмитрия Шишкина пришли его отец и брат. Родственников и знакомых Артема Крапивина в суде не было.
Читатели негодовали в комментариях.
«Нет такой причины и мотива, которая оправдает смерть человека, тем более близкого родственника. Папа пожалел, поехал на машине сыночка забрать. Как вы молодые люди жить дальше будете с этим? Сколько судеб сломали, и себе тоже. Я думаю там третье лицо замешано, подстрекало. Мотив озвучил слабый», — написал Вообще.
«Невозможно представить, как можно совершить такое чудовищное преступления в своем уме. Тем более родному сыночку. Страшный ужас», — считает Гость.
«Согласен с авторами предыдущих постов. Деньги никакой роли не играют. Есть какая-то личная нехорошая история, за которую отцу отомстили», — предполагает Игорь.
Накануне вечером на улице Московской сразу на два автомобиля упал огромный тополь.
Один из водителей серьезно пострадал. У 39-летнего липчанина диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, сейчас он в реанимации БСМП.
Позже выяснилось, что упавший тополь был гнилым внутри. Недавно он прошел санитарную обрезку и визуально казался здоровым.
Комментаторы, воспользовавшись случаем, тут же набросали адреса, по которым растут опасные деревья. Сухостой — бич Липецка. Не говоря уже о том, что новые деревья в нужном количестве давно перестали высаживать.
«С 2020 года пишу везде, чтобы спилили тополь по адресу Папина 39. То ковид был, то денег нет, то в процессе рассмотрения. Тополям минимум по 51 году, уже выше девятиэтажного дома. Что сказать: быть беде!», — пожаловалась Тася.
«Уберите пожалуйста гнилые тополя по улице Асфальтная вдоль дороги Липецк -Грязи, при таких порывах ветра, деревья могут упасть на автобус с людьми или автомобиль», — добавила Казинка.
«Спилите тополя на остановке «Памятник Чернобыльцам». Они прямо у пешеходного перехода, а по этому переходу туда-сюда ходят дети в 17 школу. Раньше на этих тополях гнездились грачи, но уже два года они не строят там гнезда. Птицы лучше чем лесоводы определяют опасные деревья. Поверьте, эти тополя плохие», — еще одна просьба от Индианы Джонса.
«Тополям в Липецке по 50 лет, их высаживали в 70 годах, во времена громадного строительства города. Это дерево было модным, т. к. хорошо росло в городской черте и не требовало полива. Корни тополя сами находят воду и растут туда, где вода, в том числе и к водопроводным трубам. Все канализационные трубы, такого же возраста, все забиты этими вросшими корнями», — написала Тема для размышления.
Следком возбудил уголовное дело после публикации GOROD48 о нападении в микрорайоне «Университетский» собак на мужчину, который сумел отбить от животных свою двухлетнюю дочь. В мэрии пока нет денег на новый контракт по отлову собак.
Кстати, второе громкое дело бывшего ведущего инженера управления главного смотрителя мэрии Светлане Поцелуйко закончилось примирением сторон. Напомним, экс-чиновницу обвиняли в халатности, которая привела к гибели 71-летнего липчанина и нанесении вреда здоровью 10-летней девочки и пожилой пары — на них упали деревья.
Подсудимая компенсировала семье погибшего липчанина 300 тысяч рублей и пожертвовала еще 30 тысяч рублей, а УГС за свой счет установил памятник и ограду на могиле пенсионера. Светлана Поцелуйко вину признала, раскаялась, попросила прощения у потерпевших.
По первому делу, возбужденному после гибели 11-летнего мальчика, убегавшего от собак и попавшего под мусоровоз, Светлану Поцелуйко приговорили к двум годам условно за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +13 до +15 градусов. Спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые продлятся до вечера 28 мая. Ожидаются дожди, грозы и сильный ветер.
И обратите внимание, завтра с 10:00 до 11:30 в связи с шествием, посвящённом Дню пограничника, ограничивается движение транспорта по маршруту следования пешей колонны: площадь Героев — улица Зегеля — площадь Плеханова — улица Зегеля — Петровский проезд — площадь Революции — переулок Литаврина — улица Первомайская.
1
0
0
0
0
Комментарии