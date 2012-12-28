На подъезде к Липецку врезалась в отбойник «Лада Гранта»

Авария произошла вечером. Водитель автомобиля госпитализирован.



Около 10 вечера 26 мая на дороге «Подъезд к городу Липецку» 42-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд на дорожное ограждение. Водитель получил травмы, его госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция.Вчера в области зарегистрированы еще 16 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 9599 нарушений ПДД.За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены шесть водителей, за неиспользование ремней безопасности – 1910.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 9323 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 9 нарушений», — говорится в сводке ГИБДД.