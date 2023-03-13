Происшествия

17 минут назад

Липчане жалуются на небезопасность второй беседки на улице Бехтеева

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#ветер #ЖКХ
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С одной уже вчера улетела крыша.

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Липчанин снял видеоролик, в котором рассказал о небезопасности конструкции второй беседки на детской площадке между домами №3 и №5 на улице Бехтеева. Напомним, днём 12 марта в Липецке у ЖК «Виктория» сильным ветром снесло крышу беседки детской площадки. Повреждены пять автомобилей. Но, к счастью, никто не пострадал.

В соцсетях появилось обращение жильцов к ГЖИ.

- Виноваты в «улетевшей» крыше на Бехтеева  не только ветер, но и УК «Аист», - говорится в обращении. - Они даже после случившегося не закрепили и другую беседку, на которой за день гуляет большое количество маленьких детей! Жалобы в жилищную инспекцию на УК «Аист» от жителей района поступили. И хочется добавить: соседи в чат дома пишут, что у их ребенка был испуг - разве это не пострадавший?

Автор видеоролика отмечает, что конструкцию и второй беседки вряд ли можно назвать надёжной — отверстия для саморезов есть, но крыша ими не закреплена.

- Как приняли такую площадку? А если бы несчастье? - Удивляется липчанин.

Как сообщил GOROD48 и.о. руководителя ГЖИ Юрий Букреев, такое обращение уже поступило от жильца дома №5, сотрудники Госжилинспекции проведут проверку в установленные сроки. Но управляющей компании стоит задуматься: если она собирается и дальше работать в этом доме, следует добровольно возместить ущерб потерпевшим и также провести вторую беседку в порядок, если это находится на прилегающей территории. Прилегающая территория к многоквартирному дому - это зона ответственности управляющей компании.
228
#ветер #ЖКХ
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