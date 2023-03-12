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сегодня, 21:38

Мокрые выходные

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#подтопление #паводок #дождь
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GOROD48 собрал в одно видео результаты сегодняшнего паводка.

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В области практически не осталось ни одного района, который не затронул бы паводок, ставший результатом дождя и резкого потепления. Населенные пункты заливает как вешними водами, так и выходящими из берегов реками.

Как сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области, по состоянию на 21.30 зафиксировано 22 случая подтоплений. Вода перекрыла 15 участков дорог, в том числе семь мостов. В семи населённых пунктах есть случаи подтопления придомовых участков: в Лебедяни вода подошла к 23 домам, в Липецке подтоплены три дома. Большая часть домов в Лебедяни, по сообщению правительства области, уже подключена к инженерному обеспечению.
1 989
#подтопление #паводок #дождь
1

Комментарии (1)

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12 марта

17 минут назад
"Что ты, милый...Это ещё не шутка. Шутка-будет позже." (х/ф "12 стульев")
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