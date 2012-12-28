Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +16
В регионе будет на 7-8 градусов холоднее нормы.
Среднесуточные температуры составят 8-10 градусов тепла, что на 7-8 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8, днем — от +11 до +16.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.
День 28 мая стал самым теплым в Липецке в 1924 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году — 1 градус мороза.
