В Липецкой области дожди и до +16

В регионе будет на 7-8 градусов холоднее нормы.

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится влияние тыловой части североатлантического циклона. При прохождении его атмосферных фронтов пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами и порывами ветра до 20 м/сек.Среднесуточные температуры составят 8-10 градусов тепла, что на 7-8 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8, днем — от +11 до +16.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем — от +13 до +15 градусов.День 28 мая стал самым теплым в Липецке в 1924 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году — 1 градус мороза.