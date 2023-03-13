Происшествия

сегодня, 09:48

На улице Космонавтов дерево упало на два автомобиля, а на Свиридова падал облицовочный кирпич

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#ветер #паводок #половодье
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На улице Космонавтов дерево упало на два автомобиля, а на Свиридова падал облицовочный кирпич

В Липецке подвели итоги непогоды.

За минувшие сутки в Липецке зарегистрировано 11 происшествий, связанных с прошедшим обильным дождём и сильным ветром.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецк, были подтоплены частные дома и придомовые территории на улицах 9-го Января, Исполкомовской, 20-го Партсъезда, Прокатной, переулках Малый и Чистый, а также садовые домики в СНТ «Металлург-2».Таких обращений было восемь, все они передавались в Управление благоустройства Липецка и другие коммунальные службы города, принимались меры по отводу и откачке воды.

Спасатели выезжали для мониторинга паводковой ситуации на улицы 9-го Января, 20-го Партсъезда, Маяковского, Каменный лог, Радиаторную. В целом, опасений по выходу воды из каналов пока нет.

Сильный ветер обрывал провода.

На улице Свиридова спасатели управления оградили сигнальной лентой участок пешеходной дорожки, на которую падал облицовочный кирпич.

На улице Бехтеева порывом ветра сорвало металлическую конструкцию с детской площадки и повредило несколько припаркованных автомобилей.

Под аварийное отключение электроэнергии около 13:00 попало 389 домов в Сырском Руднике. Восстановлено электроснабжение было через пять часов.

Поступило три сообщения о падении деревьев: на улицах Полетаева,1 дерево упало на провода, на улице Космонавтов, 37/3 – на проезжую часть и два припаркованные автомобиля, а на улице Папина, 39 – на пешеходную дорожку.
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#ветер #паводок #половодье
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Комментарии (3)

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Да уж

16 минут назад
хороши новостройки есле облицовочные кирпичи летят от ветра
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Городу

37 минут назад
Опять вранье. На руднике света не было примерно с 9.40, в субботу вечером и ночью тоже отключения были
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Желябова

сегодня, 10:05
На Желябова перед,, Леоном" наклонились, кора отвалилась, всё засохли давно, а рядом машины и люди на тротуаре.
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