На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Аварийные ремонтные работы на сетях 28 мая будет проводить «РВК-Липецк» по трем адресам — улица Арсеньева, 38а, улица Желябова, 4 и 15-й микрорайон, 35. Без холодной воды временно останутся жители семи улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 16, 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 70 по улице Водопьянова, № 38а по улице Арсеньева, №№ 2, 3, 4, 7, 9 по улице Желябова, № 1а по улице Пролетарской, №№ 6, 8, 11, 12, 12а, 12б, 19, 20, 21, 22, 24, 32, 34, 36 по улице Интернациональной, № 34 по улице Плеханова.Подвоз воды будет организован по адресам: ул. 15 микрорайон, 35, ул. Желябова, 4, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.