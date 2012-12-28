После красного уровня «Металлург» забегал быстрее и «растерзал» соперника

Липчане забили 4 безответных мяча гостям с Дальнего Востока.

Футболисты «Металлурга» закатили очередной яркий спектакль, на своём поле не оставив шансов «СКА-Хабароск-2» – 4:0.

Капитан «сталеваров» Дмитрий Пахомов в этот раз радовал публику не на поле, а перед стадионом накануне матча устроив сессии автографов и фото. Третий матч «кэп» пропускал по состоянию здоровья, но к следующим играм обещает подойти во всеоружии.

IMG_5913.JPG

Капитан подписывал специальные карточки, которые раздавали желающим бесплатно

С повязкой на поле Пахомова вновь заменял защитник Максим Веденеев, который младше его на 9 лет (22 года), напарником которого в центре обороны вместо заработавшего двухматчевую дисквалификацию в Саранске Шоты Чихрадзе работал 21-летний воспитанник липецкого футбола Александр Данилов. Забегая вперёд отметим, что коренной липчанин стал одним из лучших на поле.

IMG_6432.JPG

Веденеев вновь справился на отлично и с работой в защите, и с обязанностями вожака на поле 

IMG_6831.JPG

Данилов (в самом центре) тоже порадовал)

Ещё одно изменения касалось позиции центрфорварда: обладателя Кубка России-2018 Алексея Скворцова, чьи «пушки давно не громыхали», заменил на острие атаки заменил Владислав Агалаков. Главный тренер Сергей Хрипунков объяснил это решением создать «мобильную тройку в нападении» в лице Агалакова, Дмитрия Савина и Тимофея Подзолкова. План сработал: Агалаков забил, да и Скворцов, который вышел на замену, под занавес встречи прервал затянувшееся голевое молчание.

IMG_6301.JPG

Агалаков имел шанс отличиться уже на 1-й минуте

А открыл счёт опытный Денис Семин. После блестящей передачи Даниила Григорьева 31-летний бомбардир ворвался в штрафную и всё сделал мастерски – 1:0!


Семин забил уже в третьей игре подряд! После того, как его перевели из нападения в центр поля, где объективно больше пространства, Денис словно почувствовал себя в своей тарелке. Не зря ведь во многих прежних командах («Калуге», «Рязани») он выступал именно в роли атакующего полузащитника.

IMG_6706.JPG

Денис Сёмин снова грозный снайпер! 

Но нельзя сказать, что «Металлург» в первые две трети матча переигрывал дублёров команды первой лиги. Отнюдь! В дебюте игры лучший бомбардир армейцев Степан Бурдаков (6 голов) из-за ошибки защитников получил возможность пробить по пустым воротам, хотя до них до было далековато – около 40 метров. На счастье липчан прицел у форварда явно сбился.

«СКА-Хабаровск-2» – вообще весёлая команда. До визита в Липецк они камня на камне не оставили дома от обороны пензенского «Зенита» – 5:0, а до этого провели бедовую игру в Туле с «Арсеналом-2», в которой уступили с хоккейном счётом – 4:5! От такой команды можно ожидать всего, чего угодно!

IMG_6676.JPG

Игра для подопечных Хрипункова сложилась совсем не просто, несмотря на итоговый счёт. 

На игру пришли 2 800 зрителей – Липецк в нынешнем сезоне за счёт игры, титанической работы в медиапространстве и в области работы с болельщиками является одним из лидеров второй лиги по посещаемости матчей. Не затерялась бы команда с такой аудиторией и в первой лиге. Но беда пришла, когда её не ждали, точнее – прилетела. На 65-й минуте весь стадион услышал не кричалки в поддержку футболистов, а вой сирены, которая возвестила о «красном» уровне воздушной угрозы.

IMG_6410.JPG

На матчи в среднем приходит по 3 тысячи болельщиков, в ФК "Металлург" считают, что это - не предел

IMG_7252.JPG

Красноречивый кадр: футболисты идут укрываться в раздевалки, а фанаты сворачивают баннеры на трибунах

Матч возобновили через 15 минут, но уже без болельщиков, которых попросили покинуть стадион из соображений безопасности. Хотя наиболее стойкие фанаты продолжали поддерживать игроков возле закрытых ворот спортивной арены.

IMG_7782.JPG

После незапланированного перерыва «Металлург» встрепенулся. А защитник гостей Даниил Калмыков совершил, пожалуй, роковую ошибку, грубо встретив рвавшегося к воротам Агалакова – желтая карточка была для дальневосточника второй и он оставил свою команду в меньшинстве.

IMG_7367.JPG

Нарушение...

IMG_7377.JPG

... Красная...

IMG_7384.JPG

...Иди домой



После этого голы посыпались, словно из рога изобилия. Уже через одну минуту Агалаков удвоил преимущество «сталеваров» и, по сути, убил интригу в матче.


На 83-й минуте вышедший на замену 22-летний воспитанник спортивной школы «Металлурга» Иван Сазонов забил свой первый мяч в профессиональной карьере и довёл счёт ло крупного – 3:0.


А на 88-й минуте Скворцов так громоподобно исполнил штрафной, что вратарь Владимир Цапурин мяч не удержал – 4:0.


«Металлург» сохранил за собой 4-ю строчку – 9 игр, 17 очков. При этом в шести оставшихся встречах первого круга липчанам предстоит встречаться в основном с аутсайдерами. Самое высокое место из ближайших противников занимает раменский «Сатурн» – 6-е. А лидерам ещё играть «междусобойчики».

IMG_7707.JPG

Если команда Сергея Хрипункова не начнёт барахлить сама, то есть все шансы подойти к экватору чемпионата с приемлемым запасом очков для дальнейшей борьбы за путёвку в «Серебро». Ближайший матч в субботу, 30 мая, в Москве со «Строгино» (предпоследнее, 15-е место), начало в 13:00.

IMG_7803.JPG

Благодарность фанатам

«Металлург» – СКА-2 (Хабаровск) – 4:0 (1:0).

Голы: 1:0 – Д.Сёмин, 23. 2:0 – Агалаков, 67. 3:0 – И.Сазонов, 83. 4:0 – Ал-й Скворцов, 88.

«Металлург»: 1. Яворский. 5. Ермилов (76. Е.Ананьев, 85). 70. А.Данилов. 37. Веденеев (к). 29. Бадртдинов. 28. Кононенко (18. Байкалов, 85). 13. Дан.Григорьев. 31. Подзолков (27. Ивашов, 60). 23. Агалаков. 7. Д.Сёмин (92. Ал-й Скворцов, 65). 88. Савин (22. И.Сазонов, 65).

«СКА-2 Хабаровск-2»: 75. Цапурин. 63. Дан.Борисов (к). 67. Кураленя. 72. Д.Калмыков. 79. Д.Першин. 40. Прищепов (97. Зых, 65). 87. А.Копылов (34. Сулайманов, 60). 54. Вшивков (66. Д.Бекоев, 60). 95. Улезко. 23. Бурдаков (85. Аванесян, 60). 50. С.Глотов (76. Гояев, 65).

Предупреждения: Д.Калмыков, 19. А.Копылов, 32. Кураленя, 88 – Подзолков, 29. Агалаков, 53. Хрипунков (главный тренер), 72. 

Удаление: Д.Калмыков (СКА-Хабаровск-2), 66 (2ж.).

Главный судья Н.Чёткин (Омск). Лайнсмены К.Сисикин (Калуга), С.Ченцов (Старый Оскол). Резервный В.Скаков (Липецк). Инспектор А.Шульгин (Вологда). Делегат А.Воронцов (Москва).

Липецк. Стадион Металлург. 2800 зрителей, с 65-й минуты без зрителей.
Спрутс
11 минут назад
Апостроф ставьте после минут, чтобы не путать их с id игроков!
Спрутс
22 минуты назад
если угрозы формально нет, то не пускаем зрителей, потому что угроза формально есть.
