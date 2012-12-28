После красного уровня «Металлург» забегал быстрее и «растерзал» соперника

Липчане забили 4 безответных мяча гостям с Дальнего Востока.

Капитан «сталеваров» Дмитрий Пахомов в этот раз радовал публику не на поле, а перед стадионом накануне матча устроив сессии автографов и фото. Третий матч «кэп» пропускал по состоянию здоровья, но к следующим играм обещает подойти во всеоружии.









Капитан подписывал специальные карточки, которые раздавали желающим бесплатно

С повязкой на поле Пахомова вновь заменял защитник Максим Веденеев, который младше его на 9 лет (22 года), напарником которого в центре обороны вместо заработавшего двухматчевую дисквалификацию в Саранске Шоты Чихрадзе работал 21-летний воспитанник липецкого футбола Александр Данилов. Забегая вперёд отметим, что коренной липчанин стал одним из лучших на поле.









Веденеев вновь справился на отлично и с работой в защите, и с обязанностями вожака на поле









Данилов (в самом центре) тоже порадовал)

Ещё одно изменения касалось позиции центрфорварда: обладателя Кубка России-2018 Алексея Скворцова, чьи «пушки давно не громыхали», заменил на острие атаки заменил Владислав Агалаков. Главный тренер Сергей Хрипунков объяснил это решением создать «мобильную тройку в нападении» в лице Агалакова, Дмитрия Савина и Тимофея Подзолкова. План сработал: Агалаков забил, да и Скворцов, который вышел на замену, под занавес встречи прервал затянувшееся голевое молчание.









Агалаков имел шанс отличиться уже на 1-й минуте

Семин забил уже в третьей игре подряд! После того, как его перевели из нападения в центр поля, где объективно больше пространства, Денис словно почувствовал себя в своей тарелке. Не зря ведь во многих прежних командах («Калуге», «Рязани») он выступал именно в роли атакующего полузащитника.









Денис Сёмин снова грозный снайпер!

«СКА-Хабаровск-2» – вообще весёлая команда. До визита в Липецк они камня на камне не оставили дома от обороны пензенского «Зенита» – 5:0, а до этого провели бедовую игру в Туле с «Арсеналом-2», в которой уступили с хоккейном счётом – 4:5! От такой команды можно ожидать всего, чего угодно!









Игра для подопечных Хрипункова сложилась совсем не просто, несмотря на итоговый счёт.

На игру пришли 2 800 зрителей – Липецк в нынешнем сезоне за счёт игры, титанической работы в медиапространстве и в области работы с болельщиками является одним из лидеров второй лиги по посещаемости матчей. Не затерялась бы команда с такой аудиторией и в первой лиге. Но беда пришла, когда её не ждали, точнее – прилетела. На 65-й минуте весь стадион услышал не кричалки в поддержку футболистов, а вой сирены, которая возвестила о «красном» уровне воздушной угрозы.









На матчи в среднем приходит по 3 тысячи болельщиков, в ФК "Металлург" считают, что это - не предел









Красноречивый кадр: футболисты идут укрываться в раздевалки, а фанаты сворачивают баннеры на трибунах

Матч возобновили через 15 минут, но уже без болельщиков, которых попросили покинуть стадион из соображений безопасности. Хотя наиболее стойкие фанаты продолжали поддерживать игроков возле закрытых ворот спортивной арены.













После незапланированного перерыва «Металлург» встрепенулся. А защитник гостей Даниил Калмыков совершил, пожалуй, роковую ошибку, грубо встретив рвавшегося к воротам Агалакова – желтая карточка была для дальневосточника второй и он оставил свою команду в меньшинстве.









Нарушение...













... Красная...













...Иди домой

А на 88-й минуте Скворцов так громоподобно исполнил штрафной, что вратарь Владимир Цапурин мяч не удержал – 4:0.





«Металлург» сохранил за собой 4-ю строчку – 9 игр, 17 очков. При этом в шести оставшихся встречах первого круга липчанам предстоит встречаться в основном с аутсайдерами. Самое высокое место из ближайших противников занимает раменский «Сатурн» – 6-е. А лидерам ещё играть «междусобойчики».









Если команда Сергея Хрипункова не начнёт барахлить сама, то есть все шансы подойти к экватору чемпионата с приемлемым запасом очков для дальнейшей борьбы за путёвку в «Серебро». Ближайший матч в субботу, 30 мая, в Москве со «Строгино» (предпоследнее, 15-е место), начало в 13:00.









Благодарность фанатам

«Металлург» – СКА-2 (Хабаровск) – 4:0 (1:0).





Голы: 1:0 – Д.Сёмин, 23. 2:0 – Агалаков, 67. 3:0 – И.Сазонов, 83. 4:0 – Ал-й Скворцов, 88.









«СКА-2 Хабаровск-2»: 75. Цапурин. 63. Дан.Борисов (к). 67. Кураленя. 72. Д.Калмыков. 79. Д.Першин. 40. Прищепов (97. Зых, 65). 87. А.Копылов (34. Сулайманов, 60). 54. Вшивков (66. Д.Бекоев, 60). 95. Улезко. 23. Бурдаков (85. Аванесян, 60). 50. С.Глотов (76. Гояев, 65).





Предупреждения: Д.Калмыков, 19. А.Копылов, 32. Кураленя, 88 – Подзолков, 29. Агалаков, 53. Хрипунков (главный тренер), 72.







Удаление: Д.Калмыков (СКА-Хабаровск-2), 66 (2ж.).





Главный судья Н.Чёткин (Омск). Лайнсмены К.Сисикин (Калуга), С.Ченцов (Старый Оскол). Резервный В.Скаков (Липецк). Инспектор А.Шульгин (Вологда). Делегат А.Воронцов (Москва).





