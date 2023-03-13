Происшествия
19 минут назад
Падение металлической крыши на автомобили записала камера видеонаблюдения
Крыша повредила несколько припаркованных автомобилей
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Напомним, 12 марта в 15:32 в Липецке у ЖК «Виктория» между домами №3 и №5 на улице Бехтеева сильным порывом ветра снесло сорвало металлическую конструкцию с детской площадки.
Крыша повредила несколько припаркованных автомобилей. К счастью, никто не пострадал.
Полёт и падение металлической конструкции на парковку записала камера видеонаблюдения.
Крыша повредила несколько припаркованных автомобилей. К счастью, никто не пострадал.
Полёт и падение металлической конструкции на парковку записала камера видеонаблюдения.