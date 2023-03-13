Происшествия

19 минут назад

Падение металлической крыши на автомобили записала камера видеонаблюдения

443
#ветер #крыша
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Крыша повредила несколько припаркованных автомобилей

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Напомним, 12 марта в 15:32 в Липецке у ЖК «Виктория» между домами №3 и №5 на улице Бехтеева сильным порывом ветра снесло сорвало металлическую конструкцию с детской площадки.

Крыша повредила несколько припаркованных автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

Полёт и падение металлической конструкции на парковку записала камера видеонаблюдения.
443
#ветер #крыша
1

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