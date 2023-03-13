Общество

57 минут назад

Сотрудники «Зеленхоза» освободят стелу Петру Первому от упавшего дерева

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#ветиер
Сотрудники «Зеленхоза» освободят стелу Петру Первому от упавшего дерева
Устранять последствия падения сухого дерева на стелу Петру Первому будут сотрудники МУП «Зеленхоз». Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе администрации Липецка.

- Сотрудники «Зеленхоза» уже выехали на Петровский спуск. Они распилят и вывезут ствол, - рассказали в мэрии.

Напомним, видимых повреждений от падения дерева на памятнике нет. 

В минувшие сутки сильный ветер стал причиной еще нескольких происшествий.

Сильный ветер обрывал провода. На улице Свиридова на пшеходную упал облицовочный кирпич. дороджку огородили спасатели.

На улице Бехтеева порывом ветра сорвало металлическую конструкцию с детской площадки и повредило несколько припаркованных автомобилей. 

На улицах Полетаева,1 дерево упало на провода, на улице Космонавтов, 37/3 – на проезжую часть и два припаркованные автомобиля, а на улице Папина, 39 – на пешеходную дорожку. 
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#ветиер

Комментарии (1)

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36 минут назад
Сильный ветер - спаситель Липецка от старых и гнилых деревьев. Кому положено по работе следить за состоянием дел в городе - находят более интересные занятия. И если есть дерево опасное, но пока оно не упало, никто не чешется. Что за город такой?
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