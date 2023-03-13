Происшествия
32 минуты назад
На стелу Петру Первому упало дерево
Видимых повреждений памятник не получил.
Бушевавший вчера в Липецке ветер свалил дерево на стелу Петру Первому. Росший на склоне Петровского спуска ствол, задел памятник ветвями - видимых повреждений стела не получила.
Напомним, 12 марта скорость порывов ветра достигала в Липецке 17-20 м/с. В районе «Университетский» на улице Бехтеева ветер снес крышу детской площадки.
Напомним, 12 марта скорость порывов ветра достигала в Липецке 17-20 м/с. В районе «Университетский» на улице Бехтеева ветер снес крышу детской площадки.
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