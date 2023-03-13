Происшествия

32 минуты назад

На стелу Петру Первому упало дерево

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#ветер
На стелу Петру Первому упало дерево

Видимых повреждений памятник не получил.

Бушевавший вчера в Липецке ветер свалил дерево на стелу Петру Первому. Росший на склоне Петровского спуска ствол, задел памятник ветвями - видимых повреждений стела не получила.

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Напомним, 12 марта скорость порывов ветра достигала в Липецке 17-20 м/с. В районе «Университетский» на улице Бехтеева ветер снес крышу детской площадки.
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#ветер

Комментарии (2)

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112 Мимо проходил

8 минут назад
Проведите обследование деревьев у дома 15 и 19 по проспекту 60 лет СССР. Неужели, никто не замечает, что там деревья кривые, вот-вот упадут. Ветер посильнее - и будет трагедия.
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Однако

11 минут назад
Это просто кошмар...
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