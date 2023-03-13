Общество

сегодня, 14:24

Липчане массово получают платёжки с долгами по коммунальным платежам

3 1966
#капремонт #платежи #долги
2
Липчане массово получают платёжки с долгами по коммунальным платежам

Оказалось, что проблема возникла из-за длительных февральских выходных.

Около 15 тысяч липчан получили квитанции с упоминанием догов по платежам в фонд капитального ремонта за февраль. Многих такой долг озадачил — ведь они добросовестно оплатили взносы в ФКР.

Оказалось, что долг был начислен тем, кто вносил платежи через отделения Почты России.

«Собственники, оплачивавшие взносы на Почте России, действительно получили квитанции с долгом. В связи с тем, что перечисление денег Почтой России происходит в течение семи дней, платежи за февраль поступили в ФКР в начале марта, когда квитанции были уже отправлены в печать», — сообщила GOROD48 начальник абонентского отдела ФКР Липецкой области Елена Анискина.

В фонде добавили, что тем, кто получил квитанции с долгом необходимо оплатить только взносы только за текущий месяц.

Между тем, выяснилось, что несуществующие долги могут появиться и в других квитанциях, об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

«Приносим извинения клиентам. Сейчас все подтверждающие данные о платежах уже поступили в адрес фонда капремонта и несколько других организаций. Задержка передачи информации произошла из-за длительных выходных в феврале, однако это абсолютно недопустимо. С ответственными сотрудниками мы провели дополнительный инструктаж о соблюдении сроков оказания услуг», — сообщили в ведомстве.
3 1966
#капремонт #платежи #долги
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

60+

32 минуты назад
А зачем мы платим за содержание жилья ? Плачу уже 30 лет за это время сменилось и счёт потерял сколько компаний ни с какой не заключал договор и ни кто в доме ничего не делал ! В квартире сантехнику менял за наличные . Кто нас грабит и как вернуть деньги за 30 лет я их в кап ремонт переведу .
ответить

О.Бендер

38 минут назад
Я копейки брал на ремонт Провала,такие суммы мне и не снились!
ответить

Мечта, а не работа

сегодня, 14:57
Каждый ежемесячно платит тебе за услугу, которую вполне возможно тебе и не придётся ему оказывать.
ответить

Еще в рубрике

«Блошиный» рынок в Липецке останется на прежнем месте
#«Блошиный» рынок
6
«Блошиный» рынок в Липецке останется на прежнем месте

сегодня, 14:44

Общество
Родители могут сдать ЕГЭ по русскому языку
#ЕГЭ #школа
6
Родители могут сдать ЕГЭ по русскому языку

сегодня, 12:35

Общество
378 водителей оштрафованы за нарушение правил тонировки во время рейдов ГИБДД
#тонировка
8
378 водителей оштрафованы за нарушение правил тонировки во время рейдов ГИБДД

сегодня, 11:59

Общество
Под Сокольским мостом собрали тонны мусора
#Сокольский мост #ремонт
15
Под Сокольским мостом собрали тонны мусора

сегодня, 11:37

Общество
В 2022 году 92 должника оформили рассрочку оплаты за капремонт
В 2022 году 92 должника оформили рассрочку оплаты за капремонт

сегодня, 11:30

Общество
Прокуратура выявила нарушения в работе «РВК-Липецк» в ходе проверки по переливу канализационных сток...
#ЖКХ
3
Прокуратура выявила нарушения в работе «РВК-Липецк» в ходе проверки по переливу канализационных сток...

сегодня, 10:59

Общество