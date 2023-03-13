Липчане массово получают платёжки с долгами по коммунальным платежам

Оказалось, что проблема возникла из-за длительных февральских выходных.

Около 15 тысяч липчан получили квитанции с упоминанием догов по платежам в фонд капитального ремонта за февраль. Многих такой долг озадачил — ведь они добросовестно оплатили взносы в ФКР.



Оказалось, что долг был начислен тем, кто вносил платежи через отделения Почты России.



«Собственники, оплачивавшие взносы на Почте России, действительно получили квитанции с долгом. В связи с тем, что перечисление денег Почтой России происходит в течение семи дней, платежи за февраль поступили в ФКР в начале марта, когда квитанции были уже отправлены в печать», — сообщила GOROD48 начальник абонентского отдела ФКР Липецкой области Елена Анискина.



В фонде добавили, что тем, кто получил квитанции с долгом необходимо оплатить только взносы только за текущий месяц.



Между тем, выяснилось, что несуществующие долги могут появиться и в других квитанциях, об этом сообщили в пресс-службе Почты России.



«Приносим извинения клиентам. Сейчас все подтверждающие данные о платежах уже поступили в адрес фонда капремонта и несколько других организаций. Задержка передачи информации произошла из-за длительных выходных в феврале, однако это абсолютно недопустимо. С ответственными сотрудниками мы провели дополнительный инструктаж о соблюдении сроков оказания услуг», — сообщили в ведомстве.