Происшествия
932
сегодня, 16:32
9

Бывший ведущий инженер УГС примирилась с семьей пенсионера, убитого упавшей на него березой

Светлана Поцелуйко во время уголовного процесса перешла на работу в другое ведомство мэрии.

Вчерашние истории с падением тополя на «Ладу Гранду» с водителем, получившем серьезную черепно-мозговую травму, и искусанным сворой бродячих собак мужчиной, защищавшей от них малолетнюю дочь, заставили вспомнить об уголовных делах бывшего ведущего инженера управления главного смотрителя мэрии Светлане Поцелуйко.

Летом прошлого года суд признал ее виновной в халатности, которая привела к гибели 11-летнего мальчика: 21 апреля 2022 года он убегал по улице Гагарина от стаи бродячих собак и попал под мусоровоз. По этому уголовному делу ее приговорили к двум годам условно по части второй 293-й статье УК РФ — за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека.

Осенью прошлого года начальница отдела технадзора УГС попала под суд по той же статье Уголовного кодекса: на этот раз ей вменили халатность, которая привела в 2023-2024 годах к гибели 71-летнего мужчины, причинению вреда здоровью 10-летней девочки и пожилой пары из-за упавших на них деревьев. Сторона обвинения сочла, что именно халатность Поцелуйко привела к тому, что аварийные деревья, на которые в ведомство жаловались горожане и руководители управляющих компаний, вовремя не были осмотрены комиссионно и спилены.

На первом заседании Светлана Поцелуйко сказала, что обвинение ей понятно, но своей вины не признала. А в минувшую пятницу это уголовное дело председательствующей в процессе судьей Натальей Просветовой было прекращено в связи с примирением сторон после заявления сына погибшего от полученных травм на улице Бескрайней Игоря Ефимова. По данным объединенной судебной системы Липецкой области, подсудимая в ходе процесса компенсировала потерпевшей стороне 300 тысяч рублей заявленного ими морального вреда, а УГС за свой счет установил памятник и ограду на могиле пенсионера. Также Светлана Поцелуйко совершила несколько добровольных пожертвований на общую сумму 30 тысяч рублей. Она вину признала, раскаялась, попросила прощения у потерпевших.
Комментарии (9)

Ха
13 минут назад
Повезло ей, не в сталинские времена живет, то бы сразу семьей на север лес валить путевку получила.
Бабка Первая
24 минуты назад
Помирились, и ладушки. Но хочу всё знать. Почему назначили виновной одну Поцелуйко? А это точно, что лишь один специалист в ответе и за собак, и за гнилые насаждения? А кто ответит за последнюю травму? А бюджет на спиливание во сколько раз увеличили? А дендрологов на повышение квалификации свозили? А инструментарием современным их снабдили, чтоб про болезнь дерева узнавать не только после его падения?..
Гость
35 минут назад
В России жизнь человека оценила в 300 тыс.Позор.
гость
38 минут назад
Ну это вообще, во время уголовного процесса перешла в другое ведомство! В другом отлично работает?
мси серж
39 минут назад
а как она имея судимость продолжала работать в мун и гос службе
Соседка
сегодня, 16:55
Просто размазываю слезы умиления пополам с соплями!Как все мило и трогательно!Тетенька не виновата,она больше не будет!Сколько еще людей надо угробить нашим славным чиновникам?
Гость
сегодня, 16:42
А что там со светофорам и пожилой парой? Найдутся ли ответственные?
мси серж
50 минут назад
либо специалист или инженер, либо примирятся
гость
сегодня, 16:36
Озвучили 300 тысяч, а на самом деле?
