сегодня, 16:32
Бывший ведущий инженер УГС примирилась с семьей пенсионера, убитого упавшей на него березой
Светлана Поцелуйко во время уголовного процесса перешла на работу в другое ведомство мэрии.
Летом прошлого года суд признал ее виновной в халатности, которая привела к гибели 11-летнего мальчика: 21 апреля 2022 года он убегал по улице Гагарина от стаи бродячих собак и попал под мусоровоз. По этому уголовному делу ее приговорили к двум годам условно по части второй 293-й статье УК РФ — за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека.
Осенью прошлого года начальница отдела технадзора УГС попала под суд по той же статье Уголовного кодекса: на этот раз ей вменили халатность, которая привела в 2023-2024 годах к гибели 71-летнего мужчины, причинению вреда здоровью 10-летней девочки и пожилой пары из-за упавших на них деревьев. Сторона обвинения сочла, что именно халатность Поцелуйко привела к тому, что аварийные деревья, на которые в ведомство жаловались горожане и руководители управляющих компаний, вовремя не были осмотрены комиссионно и спилены.
На первом заседании Светлана Поцелуйко сказала, что обвинение ей понятно, но своей вины не признала. А в минувшую пятницу это уголовное дело председательствующей в процессе судьей Натальей Просветовой было прекращено в связи с примирением сторон после заявления сына погибшего от полученных травм на улице Бескрайней Игоря Ефимова. По данным объединенной судебной системы Липецкой области, подсудимая в ходе процесса компенсировала потерпевшей стороне 300 тысяч рублей заявленного ими морального вреда, а УГС за свой счет установил памятник и ограду на могиле пенсионера. Также Светлана Поцелуйко совершила несколько добровольных пожертвований на общую сумму 30 тысяч рублей. Она вину признала, раскаялась, попросила прощения у потерпевших.
