Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под завалами в «Речном» найдено тело ребенка
Происшествия
Мощный пожар вспыхнул на улице Баумана: под завалами частного дома могут находится люди
Происшествия
В сгоревшем доме жила семья из пяти человек
Происшествия
Третье тело найдено под завалами в «Речном»
Происшествия
МЧС: взрыв с последующим пожаром произошел в СНТ «Речное»
Происшествия
На месте пожара в «Речном» найден труп
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело по факту пожара в СНТ «Речное»
Происшествия
Пять автомобилей и две надворные постройки сгорели вместе с домом в СНТ «Речное»
Происшествия
Губернатор и врио мэра выразили соболезнования родным погибших в пожаре
Происшествия
Артём Крапивин арестован на два месяца
Происшествия
Читать все
На время следствия арестован 18-летний Дмитрий Шишкин
Происшествия
Бывший ведущий инженер УГС примирилась с семьей пенсионера, убитого упавшей на него березой
Происшествия
Жить в Липецке стало чуть ровнее
Общество
За избиение гражданской жены жителя Задонского района отправили на 14 месяцев в ИК строгого режима
Происшествия
После красного уровня «Металлург» забегал быстрее и «растерзал» соперника
Спорт
Хрипунков верит, что «сталевары» догонят лидеров, Хозиев назвал «Металлург» одной из ведущих команд
Спорт
«Если в 10 раз больше проблем, значит, и в 10 раз больше радости!»
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди и до +16
Погода в Липецке
Ольга Митрохина поздравила с последним звонком выпускников семи школ своего округа
Общество
Читать все
Спорт
30
17 минут назад

Хрипунков верит, что «сталевары» догонят лидеров, Хозиев назвал «Металлург» одной из ведущих команд

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

Второй год «СКА-Хабаровск-2» тренирует 44-летний Марат Хозиев, один из самых рассудительных и интеллегинтных тренеров второй лиги.

– Мы встречались с одной из ведущих команд нашей группы, играющей командой. Нашей молодёжи очень интересно играть с такими соперниками, командами, которые ставят задачу повышения в классе, – отметил он в Липецке после победы нашей команды - 4:0. – Я и сам с интересом ждал эту игру. Мы думали, что заберём очки, у нас был такой настрой. И, в принципе, первый тайм показал, что в подходах, в моментах, по содержанию игры мы ни в чём не уступили, а даже были лучше, это сто процентов.

Если брать всю игру, в целом, наверное, результат закономерен. Но для нас были такие ключевые моменты: первый тайм, в котором не реализовали столько моментов, чистая «точка» (пенальти, прим.) при счёте 0:0, пауза, из-за которой разбилась игра, и вторая жёлтая карточка.
Никогда не комментирую действия арбитров, но здесь – назначь судья пенальти, забей мы, мы бы повели и ещё неизвестно, как бы тогда сложился матч. Плюс удаление нам не дало вернуться в игру, сразу же получили второй мяч.

Наставник липчан Сергей Хрипунков хвалил всех – и футболистов, и болельщиков.

– Ещё раз спасибо болельщикам: приходят, болеют, их поддержка чувствуется. Приятно играть при заполненных трибунах.

Хотелось бы отметить команду соперника. Она очень понравилась. Игроки знают, чего они хотят. Понятно, парни молодые, но сегодня местами где-то даже нас передёргивали. До этого никто нас не переигрывал. Местами даже пришлось побегать, поэтому счёт, наверное, не по игре. Хотя мы всегда стремимся забивать много, у нас есть для этого все шансы.
Что касается самого матча, было неплохое начало, контролировали ход игры. Но соперник неплохо выбегал, проводил быстрые атаки, свой момент тоже имел.
Мы забили гол, повели. Первый тайм, наверное, всё-таки заслуженно выигрывали. Во втором тайме получилось немножко отодвинуть игру, не то чтобы от своих ворот, а лишить соперника вот этого контроля сзади. Начали правильно накрывать игроков гостей. Плюс, безусловно, сказалось удаление. Потому что команда молодая, раскрылась, они хотят, я так понимаю, играть в свой футбол в любой ситуации. Считаю, это правильно, всё-таки они развиваются. А у наших футболистов мастерства побольше, мы этими зонами воспользовались и наказали их за ошибки, за провалы в обороне.

Плюс в очередной раз прекрасно вышли ребята на замену. Сейчас сказал в раздевалке, что у нас рождается здоровая конкуренция. Если в начале сезона четыре тура был безоговорочный стартовый состав, то сейчас не знаешь, кого ставить. Футболисты выходят со скамейки, усиливают игру, в старте тоже хорошо выглядят. Надеюсь, эта победа будет нашей отправной точкой к дальнейшим матчам без потерь очков.

– Закончилась дисквалификация Чихрадзе, в следующей игре он сможет вернуться в основной состав. Но дав матча на позиции центрального защитника прекрасно сыграл Александр Данилов. Кого же ставить в игре со «Строгино»?

– Время есть, подумаем. Соглашусь, что Данилов прекрасно провёл два матча. И что Шота доказал, что он сейчас основной левый центральный защитник. Поэтому пообщаемся, подумаем. Мы рассчитываем на всех наших футболистов. Но это футбол, в любом случае выбор в пользу кого-то будет сделан.

– Вы сказали про игру без потерь очков. Как считаете, способен ли «Металлург» ликвидировать солидное отставание от Тамбова и «Волны»?

– Да, способен. Для победы в сезоне хватит чуть больше 70 очков. Впереди 21 матч, ещё разыгрывается 63 очка. Если пройдём дистанцию без глупых потерь, думаю, всё будет хорошо. Мы верим, что отрыв можно сократить.


Полностью ответы тренеров можно увидеть в видеофайлах.
Сергей Хрипунков
пресс-конференция
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить