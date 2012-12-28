Хрипунков верит, что «сталевары» догонят лидеров, Хозиев назвал «Металлург» одной из ведущих команд

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

– Мы встречались с одной из ведущих команд нашей группы, играющей командой. Нашей молодёжи очень интересно играть с такими соперниками, командами, которые ставят задачу повышения в классе, – отметил он в Липецке после победы нашей команды - 4:0 . – Я и сам с интересом ждал эту игру. Мы думали, что заберём очки, у нас был такой настрой. И, в принципе, первый тайм показал, что в подходах, в моментах, по содержанию игры мы ни в чём не уступили, а даже были лучше, это сто процентов.





Если брать всю игру, в целом, наверное, результат закономерен. Но для нас были такие ключевые моменты: первый тайм, в котором не реализовали столько моментов, чистая «точка» (пенальти, прим.) при счёте 0:0, пауза, из-за которой разбилась игра, и вторая жёлтая карточка.





Наставник липчан Сергей Хрипунков хвалил всех – и футболистов, и болельщиков.





– Ещё раз спасибо болельщикам: приходят, болеют, их поддержка чувствуется. Приятно играть при заполненных трибунах.









Плюс в очередной раз прекрасно вышли ребята на замену. Сейчас сказал в раздевалке, что у нас рождается здоровая конкуренция. Если в начале сезона четыре тура был безоговорочный стартовый состав, то сейчас не знаешь, кого ставить. Футболисты выходят со скамейки, усиливают игру, в старте тоже хорошо выглядят. Надеюсь, эта победа будет нашей отправной точкой к дальнейшим матчам без потерь очков.





– Закончилась дисквалификация Чихрадзе, в следующей игре он сможет вернуться в основной состав. Но дав матча на позиции центрального защитника прекрасно сыграл Александр Данилов. Кого же ставить в игре со «Строгино»?





– Время есть, подумаем. Соглашусь, что Данилов прекрасно провёл два матча. И что Шота доказал, что он сейчас основной левый центральный защитник. Поэтому пообщаемся, подумаем. Мы рассчитываем на всех наших футболистов. Но это футбол, в любом случае выбор в пользу кого-то будет сделан.





– Вы сказали про игру без потерь очков. Как считаете, способен ли «Металлург» ликвидировать солидное отставание от Тамбова и «Волны»?





– Да, способен. Для победы в сезоне хватит чуть больше 70 очков. Впереди 21 матч, ещё разыгрывается 63 очка. Если пройдём дистанцию без глупых потерь, думаю, всё будет хорошо. Мы верим, что отрыв можно сократить.





Второй год «СКА-Хабаровск-2» тренирует 44-летний Марат Хозиев, один из самых рассудительных и интеллегинтных тренеров второй лиги.Никогда не комментирую действия арбитров, но здесь – назначь судья пенальти, забей мы, мы бы повели и ещё неизвестно, как бы тогда сложился матч. Плюс удаление нам не дало вернуться в игру, сразу же получили второй мяч.Хотелось бы отметить команду соперника. Она очень понравилась. Игроки знают, чего они хотят. Понятно, парни молодые, но сегодня местами где-то даже нас передёргивали. До этого никто нас не переигрывал. Местами даже пришлось побегать, поэтому счёт, наверное, не по игре. Хотя мы всегда стремимся забивать много, у нас есть для этого все шансы.Что касается самого матча, было неплохое начало, контролировали ход игры. Но соперник неплохо выбегал, проводил быстрые атаки, свой момент тоже имел.Мы забили гол, повели. Первый тайм, наверное, всё-таки заслуженно выигрывали. Во втором тайме получилось немножко отодвинуть игру, не то чтобы от своих ворот, а лишить соперника вот этого контроля сзади. Начали правильно накрывать игроков гостей. Плюс, безусловно, сказалось удаление. Потому что команда молодая, раскрылась, они хотят, я так понимаю, играть в свой футбол в любой ситуации. Считаю, это правильно, всё-таки они развиваются. А у наших футболистов мастерства побольше, мы этими зонами воспользовались и наказали их за ошибки, за провалы в обороне.