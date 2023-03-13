Общество

сегодня, 11:37

Под Сокольским мостом собрали тонны мусора

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#Сокольский мост #ремонт
Под Сокольским мостом собрали тонны мусора
Сегодня первый будний день, когда липчане ездят по перекрытому на ремонт Сокольскому мосту. Для проезда транспорта открыты только две полосы в обе стороны. Около десяти утра заторов на мосту не было. Разве что пришлось чуть притормозить при въезде на мост, где дежурил наряд ГИБДД.

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А под мостом трактор сдвигал мусор, который скопился здесь за многие годы. Его собираются вывезти, чтобы он не мешал ремонтным работам.





На дорогах, проходящих через частный сектор, которые теперь стали альтернативой проезду по мосту, автомобилей было немного.



Но здесь есть проблемы с качеством дорог. Вот в таком состоянии находится улица Энгельса, в районе кладбища.



Напомним, ремонт моста длиной 530 метров и шириной более 27 метров обойдется городскому бюджету в 212 миллионов рублей. Подрядчик, ООО «Инфинити Групп», обязан закончить работу к 1 декабря.

 
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#Сокольский мост #ремонт

Комментарии (5)

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Гость

25 минут назад
Не удивили. Это не СИНГАПУР.
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Ванька Грозный

39 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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А где?

52 минуты назад
Гаражи.
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Вот если бы

58 минут назад
Предоставили бы альтернативную площадку под гаражи и помощь в перевозке, то мусора было бы меньше.А так правильно, весь хлам из гаража , а его под резак, на лом.
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Ответ

сегодня, 11:47
Это не мусор , а остатки от демонтированных гаражей . Сносили их в прошлом году .
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