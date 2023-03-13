Под Сокольским мостом собрали тонны мусора

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Сегодня первый будний день, когда липчане ездят по перекрытому на ремонт Сокольскому мосту. Для проезда транспорта открыты только две полосы в обе стороны. Около десяти утра заторов на мосту не было. Разве что пришлось чуть притормозить при въезде на мост, где дежурил наряд ГИБДД.А под мостом трактор сдвигал мусор, который скопился здесь за многие годы. Его собираются вывезти, чтобы он не мешал ремонтным работам.На дорогах, проходящих через частный сектор, которые теперь стали альтернативой проезду по мосту, автомобилей было немного.Но здесь есть проблемы с качеством дорог. Вот в таком состоянии находится улица Энгельса, в районе кладбища.Напомним, ремонт моста длиной 530 метров и шириной более 27 метров обойдется городскому бюджету в 212 миллионов рублей. Подрядчик, ООО «Инфинити Групп», обязан закончить работу к 1 декабря.