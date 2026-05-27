сегодня, 16:33
На время следствия арестован 18-летний Дмитрий Шишкин
Во время судебной процедуры Дмитрия Шишкина ненадолго освободили из-под стражи, так как истек срок предварительного задержания.
Дмитрий Шишкин, как и Артём Крапивин, арестован на время предварительного следствия — до 24 июля.
Труп Алексея Крапивина был обнаружен 25 мая в районе 18-го километра железной дороги Лев Толстой-Лебедянь. Его смерть наступила в результате сквозного огнестрельного ранения головы с повреждением головного мозга. Следствие полагает, что друзья вступили в направленный на убийство отца Артема преступный сговор в апреле этого года.
Из Липецка в направлении Данкова автомобиль «Дэу» выехал в 18:30. За рулем был Артем Крапивин. Во время движения в черте Ольховца по условному сигналу Артёма Шишкин выстрелил в его отца.
После этого Артём продолжил движение на автомобиле. В районе 18-го километра железнодорожной дороги они спрятали труп и потом скрылись.
Как сообщает региональный Следком, когда Артём и Дмитрий спрятали тело, они пытались отогнать автомобиль подальше, однако тот застрял в грязи на бездорожье. Оставив машину, друзья переоделись в сменную одежду, избавились от мобильных телефонов и направились в Лебедянь, откуда утром 23 мая приехали в Липецк на съёмную квартиру Шишкина, где 25 мая задержали Артёма.
Дмитрий Шишкин, по данным следствия, выстрелил в Алексея Крапивина из переделанного Артёмом сигнального пистолета.
«Артём Крапивин задумав убийство отца, намеревался инсценировать не только его безвестное исчезновение, но и создать видимость того, что сам также мог стать жертвой особо тяжкого преступления», — рассказали в Следкоме.
Оба дали признательные показания, а Дмитрий Шишкин подтвердил их во время следственного эксперимента на месте преступления.
На избрание меры пресечения Дмитрию Шишкину пришли его отец и брат. На аресте Артема Крапивина никого из родственников и знакомых парня не было
Примечательно, что Дмитрий Шишкин отлично характеризуется по месту учебы и жительства. В липецком медицинском коллеже, где Дмитрий учится на специальности «Лечебное дело» ему дали такую характеристику: «имеет хорошую успеваемость, тактичный, дисциплинированный человек со спокойным характером, который избегает конфликтных ситуаций». Такие же хорошие характеристики поступили от соседей и из сельсовета.
Во время судебной процедуры Дмитрия Шишкина ненадолго освободили из-под стражи, так как истекло время предварительного задержания: полицейские надели на него наручники 25 мая.
Решение суда об аресте на время следствия он выслушал не в клетке, а в зале. Затем на Дмитрия снова надели наручники.
