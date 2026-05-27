Происшествия
2223
сегодня, 16:33
10

На время следствия арестован 18-летний Дмитрий Шишкин

Во время судебной процедуры Дмитрия Шишкина ненадолго освободили из-под стражи, так как истек срок предварительного задержания.

Лебедянский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об аресте 18-летнего Дмитрия Шишкина, вместе с другом — Артёмом Крапивиным он подозревается в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Именно Дмитрий, по данным следствия, выстрелил в отца Артёма 42-летнего Алексея Крапивина. 

Дмитрий Шишкин, как и Артём Крапивин, арестован на время предварительного следствия — до 24 июля. 

Труп Алексея Крапивина был обнаружен 25 мая в районе 18-го километра железной дороги Лев Толстой-Лебедянь. Его смерть наступила в результате сквозного огнестрельного ранения головы с повреждением головного мозга. Следствие полагает, что друзья вступили в направленный на убийство отца Артема преступный сговор в апреле этого года.

Из Липецка в направлении Данкова автомобиль «Дэу» выехал в 18:30. За рулем был Артем Крапивин. Во время движения в черте Ольховца по условному сигналу Артёма Шишкин выстрелил в его отца.

После этого Артём продолжил движение на автомобиле. В районе 18-го километра железнодорожной дороги они спрятали труп и потом скрылись.

Как сообщает региональный Следком, когда Артём и Дмитрий спрятали тело, они пытались отогнать автомобиль подальше, однако тот застрял в грязи на бездорожье. Оставив машину, друзья переоделись в сменную одежду, избавились от мобильных телефонов и направились в Лебедянь, откуда утром 23 мая приехали в Липецк на съёмную квартиру Шишкина, где 25 мая задержали Артёма. 

Дмитрий Шишкин, по данным следствия, выстрелил в Алексея Крапивина из переделанного Артёмом сигнального пистолета. 

«Артём Крапивин задумав убийство отца, намеревался инсценировать не только его безвестное исчезновение, но и создать видимость того, что сам также мог стать жертвой особо тяжкого преступления», — рассказали в Следкоме.

Оба дали признательные показания, а Дмитрий Шишкин подтвердил их во время следственного эксперимента на месте преступления.


На избрание меры пресечения Дмитрию Шишкину пришли его отец и брат. На аресте Артема Крапивина никого из родственников и знакомых парня не было

Примечательно, что Дмитрий Шишкин отлично характеризуется по месту учебы и жительства. В липецком медицинском коллеже, где Дмитрий учится на специальности «Лечебное дело» ему дали такую характеристику: «имеет хорошую успеваемость, тактичный, дисциплинированный человек со спокойным характером, который избегает конфликтных ситуаций». Такие же хорошие характеристики поступили от соседей и из сельсовета.

Во время судебной процедуры Дмитрия Шишкина ненадолго освободили из-под стражи, так как истекло время предварительного задержания: полицейские надели на него наручники 25 мая. 


Решение суда об аресте на время следствия он выслушал не в клетке, а в зале. Затем на Дмитрия снова надели наручники.


Елена
32 минуты назад
Подозреваемые здоровые, откормленные, совсем не спортивные. Внешне выглядят старше.
Анна
36 минут назад
Ну у сына может личные мотивы против отца. А друг зачем в это влез?
Бабка Первая
37 минут назад
А про планируемый бизнес в даркнете Регнум нам наврал? Но эта тема откуда-то возникла... А, может, что-то уже и продали, нет? Но в таком глупо самому признаваться. Проще прикинуться чёкнутыми: папа за * успеваемость ругал.
Человечность
43 минуты назад
Психиатр этому парню нужен. Он- то что поимел от того, что влез в семейные разборки друга? Жалко его родителей, погубил им он жизнь тоже.
В
12 минут назад
Дурдом и надолго его, если суд признает в нем немного, а так-зона
Упс
49 минут назад
Зачем показывать эту новость и скрывать их показания. Наверняка они уже всё сказали зачем так поступили. Только народ баламутите...
Бабка Первая
17 минут назад
Но они не дураки и ещё десять версий сочинят. И будут по-своему правы.
Что
50 минут назад
Же вы наделали? Какое горе семьям своим,и себе жизнь сломали. Молодой мужчина убит. Как вы дальше жить с этим будете? Придет осмысление,ничего не исправить.
Ну, Ну..
сегодня, 16:56
Лоси 18тилетние, а ума как у амебы
роман
сегодня, 16:48
Может невменяемый? С головой наверное что то...
