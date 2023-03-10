Общество

16 минут назад

Из-за паводка в Липецкой области подтоплены три переправы

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#паводок #половодье
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Из-за паводка в Липецкой области подтоплены три переправы

Переправы затопило в Задонском и Елецком районах.

Из-за паводка в Липецкой области подтоплены уже три переправы. Об этом GOROD48 сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области. 

Напомним, сегодня утром стало известно, что мост у деревни Засновка Задонского района закрыт для проезда автомобилей из-за подъёма воды в реке Снова на полметра за ночь.

В настоящее время в связи с подъемом уровня воды в реке Дон закрывается движение по понтонному мосту в районе села Замятино. Там вода уже поднялась на метр и продолжает прибывать. 

На время паводка переправу уберут. Объезд будет осуществляется по автомобильным дорогам Задонск – Алексеевка и Ольшанец – Каменка.

Кроме того, ночью была подтоплена переправа в Аргамач Пальне Елецкого района.

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Как сообщает группа « Елец. Новости города», там спецтехника прочищает водосбросные каналы, и при снижении уровня воды насыпная переправа будет восстановлена.

Фото - t.me/dor_trans48 и  vk.com/elets
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#паводок #половодье
2

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