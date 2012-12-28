В правительстве Липецкой области сегодня чествовали лучшие многодетные семьи.





Во время Всероссийской недели семьи в большом зале правительства Липецкой области поздравили 24 лучшие многодетные семьи региона. Среди родителей — учителя, преподаватели, инженеры, водители, слесари, индивидуальные предприниматели и военнослужащие. В их семьях воспитываются в общей сложности 98 детей!«Давайте нас будет больше», — такой девиз красовался на мониторах в зале.У Анастасии и Александра Басаревых 10 детей! Супруги уже отметили фарфоровую свадьбу — 20 лет вместе. Говорят, что всегда знали — будут многодетными родителями. Старшая дочь Варвара уже учится на врача в Курском медвузе, сын Николай — студент колледжа искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли. Остальные дети пока школьники и детсадовцы.— Сколько Бог дал, столько и есть детей. Меня спрашивают, как вы там? Всегда шучу: все как у всех, только в 10 раз больше. Если в 10 раз больше проблем, значит, и в 10 раз больше радости! Всегда есть к кому подойти, обратиться, — говорит Анастасия Басарева.Басаревы любят путешествовать. Правительство области выделило им субсидию на покупку автобуса, что дало возможность ездить на море. Семья побывала на Азовском и Черном морях, жила в кемпингах.Александр Басарев уверен, что секрет крепкого брака в терпении.— Конечно, бывает, срываешься, главное — мы всё это понимаем. Подошёл, извинился, сказал: я был не прав, устал. Самое главное — принять ошибку. Муж может и принять, я тяжелее, — добавляет Анастасия.Инна и Василий Минаковы отметили серебряную свадьбу и уверяют, что тоже всегда знали — детей у них будет много. Называют себя счастливыми родителями четырёх сыновей. Старший Антон — курсант военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, Егор — студент Липецкого металлургического колледжа, близнецы Игорь и Илья пока учатся в школе.— Мы, безусловно, рады и счастливы. Четыре сына и папа — можно сказать, футбольная команда! У меня прекрасный супруг. Он наша опора. Детям есть на кого равняться, он трудяга, добытчик. Я в своё время вышла именно за мужа, — с гордостью рассказывает про свою семью Инна. — Я понимаю, как это важно, когда с тобой и в горе, и в радости есть родные люди: братья и сёстры, которые никогда не оставят тебя в беде и разделят твою радость. Это здорово, когда ты не один, а есть надёжное и верное плечо. Девиз нашей семьи: вместе мы — сила! Я всегда говорю: если один будет хорошо зарабатывать, другой будет строить дом.И. о. губернатора Сергей Курбатов, заместитель председателя Липецкого областного Совета Андрей Фролов и митрополит Липецкий и Задонский Арсений вручили семьям награды и денежные премии в 150 тысяч рублей (в этом году выплаты увеличили на 50 тысяч рублей).— Сегодня мы чувствуем людей, которые, с моей точки зрения, занимаются самым главным — воспитывают детей. Хочу от лица губернатора региона Игоря Артамонова выразить огромную благодарность вам за вашу любовь и терпение. Я хочу поблагодарить вас, потому что вы не только обеспечиваете достаток в семье. Я глубоко убеждён, что без включения в воспитание детей крепкую семью построить очень тяжело. Сейчас становится всё больше мер государственной поддержки. Но я точно знаю, что самая главная мера поддержки — это любовь и гармония, которая царит внутри ваших семей, — сказал Сергей Курбатов.— Семья — это главная ценность в жизни каждого человека. Она дополняет нашу жизнь смыслом. Помогает в полной мере познать радость и счастье. Преодолеть любые невзгоды. Семья — это наша опора, наша поддержка, наш тыл. Семья — это наша главная награда. Это место, где нас любят не из-за заслуг, не из-за наград, а просто так. Просто так, потому что мы есть. Именно в семье мы учимся доброте, терпению, мудрости. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются духовно-нравственные ценности и культурные традиции. Семья — это наше всё. Ваш жизненный путь — яркий пример любви и верности друг другу, на который все должны равняться, — поздравил семьи вице-спикер регионального парламента Андрей Фролов.Областная премия за верность семейным традициям и образцовое воспитание детей присуждается в регионе с 2007 года. За это время награды получили почти 500 семей. Их вручают многодетным супругам, прожившим в Липецкой области и состоящим в браке не менее 15 лет. А главное — создавших гармоничные условия для развития детей.В Липецкой области живут почти 17 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 55 тысяч детей.В регионе для многодетных семей работает множество мер социальной поддержки: льготная газификация и водоснабжение жилья, дифференцированная оплата жилищно-коммунальных услуг, областной материнский капитал. Дети из многодетных семей пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте, получают выплаты на покупку школьной формы. Семьи, воспитывающие восемь и более детей, могут получить 1 200 000 рублей, чтобы приобрести автомобиль.