За избиение сожительницы жителя Задонского района отправили на 14 месяцев в ИК строгого режима

Задонский районный суд вынес приговор 54-летнему мужчине, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).10 ноября 2025 года подсудимый поссорился с сожительницей в машине — находясь за рулем, он жестоко избил ее. Съехав с дороги в лес, мужчина продолжил бить женщину, после чего монтировкой разбил ее сотовый телефон. Как сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимого приговорили к лишению свободы сроком на 1 год и 2 месяца с отбыванием наказания в колонии строго режима (ранее он был судим за покушение на убийство).