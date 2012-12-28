сегодня, 01:32
Третье тело найдено под завалами в «Речном»
Спасательные работы завершены.
«Спасательные работы в товариществе завершены. Пожар полностью потушен», — сообщили в МЧС.
Частный дом, хозяйственная постройка и пять автомобилей в СНТ «Речное» на улице Садовый Тупик загорелись вечером 25 мая после взрыва — предположительно, бытового газа. Дом частично обрушился, а площадь пожара составила 600 кв.м.
Тушили пожар и разбирали завалы более 100 человек при помощи 31 единицы техники.
