Погода в Липецке

36 минут назад

Завтра ветрено, сухо и до +8

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#потепление #ветер
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Завтра ветрено, сухо и до +8
14-15 марта атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, существенных осадков не ожидается.16 марта регион попадет под влияние фронтов атлантического циклона – местами пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 марта – 1-2 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 15 и 16 марта – 4-6 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Ночью – от 0 до -5 градусов, днем – до 8 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от -2 до -4 градусов, днем – от +5 до +7.

День 14 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1932 году – 23 градусов мороза. 

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#потепление #ветер
2

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