сегодня, 09:08
Губернатор и врио мэра выразили соболезнования родным погибших в пожаре

Последнее тело спасатели достали из-под завалов в половине второго ночи.

Губернатор Игорь Артамонов и врио мэра Липецка Светлана Бедрова выразили соболезнования родным погибших в СНТ «Речное».

«Во вчерашнем пожаре погибли две женщины и годовалый ребёнок. Все они находились в доме в момент взрыва.

Это страшная трагедия. Нет слов, которые могут облегчить боль такой утраты. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Игорь Артамонов.

«Вчерашний пожар в доме на улице Баумана унес жизни трёх человек: двух женщин и маленького ребёнка. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю вашу боль и скорбь. Это ужасная трагедия. Спасибо спасателям, сотрудникам МЧС, медикам и всем спецслужбам, которые работали на месте происшествия, делая всё возможное в этой тяжёлой ситуации», — говорится в посте Светаланы Бедровой. 

Спасательные работы на месте пожара в СНТ «Речное» велись с шести вечера до половины второго ночи. 
Тело первой женщины было обнаружено в 21:01, годовалой девочки — в 00:11, третьей женщины — в 01:20.  
Комментарии (3)

Я
48 минут назад
Что за город ?! Взрывы, гибель, убийства. Собаки заполонили весь город, пройти невозможно. Света нет нигде, сплошные аварии. Воды нет у Квадры одни порывы. Бегите отсюда роняя тапки, все кто может....Спаси Господи
липецк.
49 минут назад
по причине что газ на воняет ...и все это знают ...экономия ...при ссср ...вонял ....
Липчанка
59 минут назад
Соболезнование родным и близким. Царство Небесное погибшим. Какая страшная трагедия. По какой же причине это могло произойти?
