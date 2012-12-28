Губернатор и врио мэра выразили соболезнования родным погибших в пожаре
Последнее тело спасатели достали из-под завалов в половине второго ночи.
«Во вчерашнем пожаре погибли две женщины и годовалый ребёнок. Все они находились в доме в момент взрыва.
Это страшная трагедия. Нет слов, которые могут облегчить боль такой утраты. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Игорь Артамонов.
«Вчерашний пожар в доме на улице Баумана унес жизни трёх человек: двух женщин и маленького ребёнка. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю вашу боль и скорбь. Это ужасная трагедия. Спасибо спасателям, сотрудникам МЧС, медикам и всем спецслужбам, которые работали на месте происшествия, делая всё возможное в этой тяжёлой ситуации», — говорится в посте Светаланы Бедровой.
Спасательные работы на месте пожара в СНТ «Речное» велись с шести вечера до половины второго ночи.
Тело первой женщины было обнаружено в 21:01, годовалой девочки — в 00:11, третьей женщины — в 01:20.
