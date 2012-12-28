Губернатор и врио мэра выразили соболезнования родным погибших в пожаре

Последнее тело спасатели достали из-под завалов в половине второго ночи.





Губернатор Игорь Артамонов и врио мэра Липецка Светлана Бедрова выразили соболезнования родным погибших в СНТ «Речное».«Во вчерашнем пожаре погибли две женщины и годовалый ребёнок. Все они находились в доме в момент взрыва.Это страшная трагедия. Нет слов, которые могут облегчить боль такой утраты. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Игорь Артамонов.«Вчерашний пожар в доме на улице Баумана унес жизни трёх человек: двух женщин и маленького ребёнка. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Разделяю вашу боль и скорбь. Это ужасная трагедия. Спасибо спасателям, сотрудникам МЧС, медикам и всем спецслужбам, которые работали на месте происшествия, делая всё возможное в этой тяжёлой ситуации», — говорится в посте Светаланы Бедровой.Спасательные работы на месте пожара в СНТ «Речное» велись с шести вечера до половины второго ночи.Тело первой женщины было обнаружено в 21:01, годовалой девочки — в 00:11, третьей женщины — в 01:20.