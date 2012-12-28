Мощный пожар вспыхнул на улице Баумана: под завалами частного дома могут находится люди
Водитель «Лады Гранты» получил тяжелейшую черепно-мозговую травму от упавшего на машину тополя
Происшествия
1092
38 минут назад
Причину смерти женщин и ребенка в «Речном» установит судебная экспертиза
В СК рассказали о ходе следствия по делу о гибели трех человек в пожаре.
«По данным следствия, вечером 26 мая 2026 года в результате пожара в частном домовладении произошло обрушение конструкции здания, расположенного на территории СНТ «Речное» в Липецке. В результате происшествия погибли проживавшие в доме люди. При разборе завалов спасателями извлечены тела двух женщин в возрасте 43 и 26 лет, а также годовалой девочки», — сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области.
Как рассказали в региональном Следкоме, на месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты:
«Изымаются предметы и объекты, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего. В ресурсоснабжающей организации истребована необходимая техническая документация, касающаяся обслуживания газового оборудования.
С целью установления причин обрушения назначена судебная взрывотехническая экспертиза. Следствием проверяются несколько версий произошедшего, в том числе возможная утечка бытового газа».
0
7
1
0
1
Комментарии