Под завалами в «Речном» найдено тело ребенка
Происшествия
Мощный пожар вспыхнул на улице Баумана: под завалами частного дома могут находится люди
Происшествия
Третье тело найдено под завалами в «Речном»
Происшествия
В сгоревшем доме жила семья из пяти человек
Происшествия
На месте пожара в «Речном» найден труп
Происшествия
МЧС: взрыв с последующим пожаром произошел в СНТ «Речное»
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело по факту пожара в СНТ «Речное»
Происшествия
Регистратор записал полет «Киа» в два автомобиля на кольце 9-го микрорайона
Происшествия
Едва отбил дочь от собак, а сам пострадал
Общество
Одна из версий причин пожара в СНТ «Речное» — взрыв газа
Происшествия
Водитель «Лады Гранты» получил тяжелейшую черепно-мозговую травму от упавшего на машину тополя
Происшествия
17-летний подросток укатил со стройки катушку медного кабеля
Происшествия
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту нападении собак на ребенка и ее отца
Происшествия
На дороге Елец-Красное перевернулся «Хендай»
Происшествия
Раздавивший «Ладу Гранту» с водителем тополь оказался гнилым внутри
Происшествия
На подъезде к Липецку врезалась в отбойник «Лада Гранта»
Происшествия
Метрологическая лаборатория НЛМК празднует юбилей
НЛМК Live
Причину смерти женщин и ребенка в «Речном» установит судебная экспертиза
Происшествия
Завтра — День пограничника: в Липецке ограничивается движение транспорта
Общество
На Липецкую область надвигается гроза
Погода в Липецке
Происшествия
1092
38 минут назад

Причину смерти женщин и ребенка в «Речном» установит судебная экспертиза

В СК рассказали о ходе следствия по делу о гибели трех человек в пожаре.

В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трёх человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), назначена судебно-медицинская экспертиза. Она должна установить причину смерти 43-летней женщины, ее 26-летней дочери и годовалой внучки.

«По данным следствия, вечером 26 мая 2026 года в результате пожара в частном домовладении произошло обрушение конструкции здания, расположенного на территории СНТ «Речное» в Липецке. В результате происшествия погибли проживавшие в доме люди. При разборе завалов спасателями извлечены тела двух женщин в возрасте 43 и 26 лет, а также годовалой девочки», — сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области.

Как рассказали в региональном Следкоме, на месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты:

«Изымаются предметы и объекты, имеющие значение для установления всех обстоятельств произошедшего. В ресурсоснабжающей организации истребована необходимая техническая документация, касающаяся обслуживания газового оборудования.

С целью установления причин обрушения назначена судебная взрывотехническая экспертиза. Следствием проверяются несколько версий произошедшего, в том числе возможная утечка бытового газа».

