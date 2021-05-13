Липецкая вечЁрка: жесткое избиение в Ельце, сбитые на тротуаре женщины и реконструкция ЦУМа

Сегодня, 13 мая, в Сети появилось видео жестокой расправы над мужчиной под окнами администрации Елецкого района, после столкновения с «Ниссаном», водитель «ВАЗ-02115» сбил на тротуаре трех женщин, а владельцы ЦУМа получили разрешение на перемежевание территории под зданием. Такой документ требуется для реконструкции строения.