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Липецкая вечЁрка: жесткое избиение в Ельце, сбитые на тротуаре женщины и реконструкция ЦУМа
Сегодня, 13 мая, в Сети появилось видео жестокой расправы над мужчиной под окнами администрации Елецкого района, после столкновения с «Ниссаном», водитель «ВАЗ-02115» сбил на тротуаре трех женщин, а владельцы ЦУМа получили разрешение на перемежевание территории под зданием. Такой документ требуется для реконструкции строения.
От госпитализации пострадавший отказался, в полицию никто из участников конфликта не обратился. После широкой огласки проверку оперативно начали следователи и полицейские. Первые усмотрели в произошедшем возможные признаки преступления по статье УК РФ «Халатность», вторые пообещали привлечь к ответственности стража порядка, если после проверки выяснится, что он нарушил законодательство. Под контроль расследование взяла и прокуратура Липецкой области.
— 90-е мёдом покажутся скоро, раз уже глушат людей, не боясь публичных мест. Где охрана мэрии? Отсиживалась в кустах иль в доле? — возмутился Граф де ля Фер.
— Все потому, что у нас сложная страна. Неоднозначная, я бы сказал. Вот сейчас применил бы он оружие и потом СМИ могли бы развернуть эту историю наоборот, мол, неадекватный полицейский стреляет посреди города! А такие статьи в федеральных СМИ уже бывали не раз, да и прокуратура любит «цепляться» за любые публичные случаи применения оружия. Сложная страна и все у нас не очевидно, — попытался защитить полицейского комментатор.
Опять же в Ельце накануне автомобиль сбил трех женщин, которые стояли на тротуаре. На улице Октябрьской «Ниссан» столкнулся с «ВАЗ-2115», от удара пятнашку отбросило на стоящих вроде бы в безопасном месте людей. Женщин 72-х, 63-х и 48-ми лет доставили в больницу. Причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда.
Елец сегодня оказался лидером по количеству происшествий. Автомобиль «Фольксваген» сбил на реконструируемом мосту через реку Сосна бетонное заграждение. В аварии никто не пострадал, однако образовалась пробка.
А в Грязях сегодня таксист, видимо, возомнил себя героем фильма «Форсаж», он выехал на встречную полосу и чуть не сбил велосипедиста. Полицейские уже ищут лихача.
Владельцы ЦУМа получили разрешение на перемежевание участка на пересечении улиц Плеханова, Интернациональной, Зегеля и Саперной, на котором находится здание Центрального универмага. Так поступают, когда собираются реконструировать объект.
Но сделали это владельцы спустя три года после начала реконструкции. В 2019-м бывший универмаг обтянули защитной материей и пообещали превратить в спортивно-развлекательный центр. Однако проекта реконструкции здания никто не видел. Зато оно стало увеличиваться в размерах, владельцы соорудили пристройку, что послужило причиной судебных тяжб. Теперь, по всей видимости, собираются все сделать в строгом соответствии с законодательством.
А у школы-новостройки в микрорайоне «Европейский» подрядчик — фирма «Липецксантежмонтаж-1» депутата областного Совета Андрея Бугакова, демонтировал плитку, которую укладывал в мороз. Оказалось, что подрядчик торопился, чтобы сдать объект к концу прошлого года. Теперь благоустройство у школы придется переделывать, срок сдачи передвинули на 20 мая. Со зданием школы все в порядке, ее обещают открыть к следующему учебному году.
Компания из Армавира выиграла тендер в 1,7 миллиарда рублей на капитальный ремонт участка трассы А-133, который соединяет Липецк и М4 «Дон». Странно, что столь «жирный» контракт никого больше не заинтересовал. Армавирцы оказались единственными участниками торгов.
Фирма «Руслан-1» никак не может закончить свой миллиардный контракт в Липецке — реконструкцию проспекта Победы. Из-за недоделок им еще не доплатили 68 миллионов рублей. Дорожники должны все исправить ко 2 июля, однако они надеются на экспертизу, которую недавно заказали, чтобы доказать, что косяков у них меньше, чем решили в мэрии.
Любопытно, смогут ли эксперты доказать, что неровности асфальта, которые видны невооруженным взглядом и огромные лужи после дождя — это сделанная по всем правилам дорога?
— Лужа, выщербина — это норма, колея — это вообще шик, выдолбы возле ливневок — это круто, неровности полотна — это феерично, остальное это просто модерн!!! — позубоскалил комментатор.
Берия
Совершенно очевидно