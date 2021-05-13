Происшествия

сегодня, 08:43

«ВАЗ» после столкновения с «Ниссаном» сбил трех женщин

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#авария #ДТП
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«ВАЗ» после столкновения с «Ниссаном» сбил трех женщин

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 мая в Ельце на улице Октябрьской столкнулись автомобили «Ниссан» с 38-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2115» под управлением 53-летнего водителя. От удара «ВАЗ»  выехал на тротуар и сбил трех  женщин 72-х, 63-х и 48-ми лет. Всех их доставили в больницу. Причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда,

12 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4332 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли восьмерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 4000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксирован 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Евгений

19 минут назад
Статистика? В день 8пьяных? Иптыть
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водитель

56 минут назад
Не зря говорят- пьяный за рулем- преступник.Так почему их не судят как преступников. Никаки "повторов"-сел за руль выпив хоть 100гр.- на нары и пожизненное лишение прав.Это- Россия, по другому не поймут. Или наши депутаты себе "соломку" подстилают?
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Местный

сегодня, 08:56
Обычный рабочий день и уже 8 пьяных, а на праздники по 20 задерживали. Когда же таких дебилов с дорог уберут.
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Сокол

сегодня, 08:56
Как говориться посмотри направо, налево и после наверх это россия
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