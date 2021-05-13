«ВАЗ» после столкновения с «Ниссаном» сбил трех женщин

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 мая в Ельце на улице Октябрьской столкнулись автомобили «Ниссан» с 38-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2115» под управлением 53-летнего водителя. От удара «ВАЗ» выехал на тротуар и сбил трех женщин 72-х, 63-х и 48-ми лет. Всех их доставили в больницу. Причиной аварии стало несоблюдение очередности проезда,



12 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4332 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли восьмерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 45.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 4000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Также зафиксирован 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



