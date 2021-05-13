Дорогу на Липецк за 1,7 млрд рублей обновит компания из Армавира

Солидный тендер на капитальный ремонт участков трассы заинтересовал всего одного подрядчика.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» успешно завершило торги на капитальный ремонт участка трассы А-133, который соединяет Липецк и трассу М4 «Дон». На открытый конкурс на 1,699 млрд рублей поступила всего одна заявка. Компания из Армавира (Краснодарский край) «Дорснаб» возьмется за капремонт всего за 1 698 160 000 рублей.



У подрядчика богатый опыт выполнения аналогичных работ от федеральных заказчиков. Согласно данным сайта госзакупок, ООО «Дорснаб» являлась поставщиком в 86 государственных контрактах на сумму 27 324 881 156 рублей. Армавирцы делали дорожные ремонты для ФКУ Упрдор «Черноморье», ФКУ Упрдор «Кавказ», ФКУ Упрдор «Каспий» и других казенных учреждений, управляющих федеральными трассами.



В Липецкой области подрядчику предстоит обновить четыре участка, от 33 до 49 км, трассы А-133. Это дорога от села Стебаево через Боринское в Липецк. Это станет первым этапом капитального ремонта трассы. Всего планируется четыре этапа. Конечным итогом всех работ будет капитальное обновления 15,2 км трассы, ликвидация колейности и дорожных дефектов. После ремонта расчетная скорость движения по дороге составит 100 км/ч. На дороге будет четыре полосы движения. Ширина каждой — 3,5 метра, ширина обочины — 2,5 метра. Новое покрытие будет асфальтобетонным. Подрядчик должен сдать объекты первого этапа капремонта к 20 ноября 2022 года.