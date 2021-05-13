Общество

47 минут назад

Дорогу на Липецк за 1,7 млрд рублей обновит компания из Армавира

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#ремонт #дороги #тендер
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Дорогу на Липецк за 1,7 млрд рублей обновит компания из Армавира

Солидный тендер на капитальный ремонт участков трассы заинтересовал всего одного подрядчика.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» успешно завершило торги на капитальный ремонт участка трассы А-133, который соединяет Липецк и трассу М4 «Дон». На открытый конкурс на 1,699 млрд рублей поступила всего одна заявка. Компания из Армавира (Краснодарский край) «Дорснаб» возьмется за капремонт всего за 1 698 160 000 рублей.

У подрядчика богатый опыт выполнения аналогичных работ от федеральных заказчиков. Согласно данным сайта госзакупок, ООО «Дорснаб» являлась поставщиком в 86 государственных контрактах на сумму 27 324 881 156 рублей. Армавирцы делали дорожные ремонты для ФКУ Упрдор «Черноморье», ФКУ Упрдор «Кавказ», ФКУ Упрдор «Каспий» и других казенных учреждений, управляющих федеральными трассами.

В Липецкой области подрядчику предстоит обновить четыре участка, от 33 до 49 км, трассы А-133. Это дорога от села Стебаево через Боринское в Липецк. Это станет первым этапом капитального ремонта трассы. Всего планируется четыре этапа. Конечным итогом всех работ будет капитальное обновления 15,2 км трассы, ликвидация колейности и дорожных дефектов. После ремонта расчетная скорость движения по дороге составит 100 км/ч. На дороге будет четыре полосы движения. Ширина каждой — 3,5 метра, ширина обочины — 2,5 метра. Новое покрытие будет асфальтобетонным. Подрядчик должен сдать объекты первого этапа капремонта к 20 ноября 2022 года.
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#ремонт #дороги #тендер
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Комментарии (6)

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007

20 минут назад
Когда же этот цирк закончится? Я устал,отпустите меня
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)))))

22 минуты назад
Дурдом продолжается, не раздербанивание, а осваивание средств....
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данковчанин

23 минуты назад
У нас отремонтировали участок автодороги от Березовки до Политовского переезда ( автодорога Данков- Воскресенское Огаревского советв). Прежний асфальт прослужил 15 лет. Строили дорогу елецкие дорожники. Так что качественно строить могут и дорожники Липецкой области...а со стороны вряд ли.
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Артурчик

27 минут назад
Эта компания крышуется очень влиятельными людьми. Другим просто не выиграть тендер. Поэтому этой компании все и достается.
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бывал как-то в этом городе

33 минуты назад
городок Армянский.
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Дурдом продолжается

36 минут назад
Очень, ну очень богатый опыт раздербанивания денег, скорее всего. Липецк уже знаком с представителями южных дорожников - асфальт разваливается через год.
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