Общество
47 минут назад
Дорогу на Липецк за 1,7 млрд рублей обновит компания из Армавира
Солидный тендер на капитальный ремонт участков трассы заинтересовал всего одного подрядчика.
Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» успешно завершило торги на капитальный ремонт участка трассы А-133, который соединяет Липецк и трассу М4 «Дон». На открытый конкурс на 1,699 млрд рублей поступила всего одна заявка. Компания из Армавира (Краснодарский край) «Дорснаб» возьмется за капремонт всего за 1 698 160 000 рублей.
У подрядчика богатый опыт выполнения аналогичных работ от федеральных заказчиков. Согласно данным сайта госзакупок, ООО «Дорснаб» являлась поставщиком в 86 государственных контрактах на сумму 27 324 881 156 рублей. Армавирцы делали дорожные ремонты для ФКУ Упрдор «Черноморье», ФКУ Упрдор «Кавказ», ФКУ Упрдор «Каспий» и других казенных учреждений, управляющих федеральными трассами.
В Липецкой области подрядчику предстоит обновить четыре участка, от 33 до 49 км, трассы А-133. Это дорога от села Стебаево через Боринское в Липецк. Это станет первым этапом капитального ремонта трассы. Всего планируется четыре этапа. Конечным итогом всех работ будет капитальное обновления 15,2 км трассы, ликвидация колейности и дорожных дефектов. После ремонта расчетная скорость движения по дороге составит 100 км/ч. На дороге будет четыре полосы движения. Ширина каждой — 3,5 метра, ширина обочины — 2,5 метра. Новое покрытие будет асфальтобетонным. Подрядчик должен сдать объекты первого этапа капремонта к 20 ноября 2022 года.
У подрядчика богатый опыт выполнения аналогичных работ от федеральных заказчиков. Согласно данным сайта госзакупок, ООО «Дорснаб» являлась поставщиком в 86 государственных контрактах на сумму 27 324 881 156 рублей. Армавирцы делали дорожные ремонты для ФКУ Упрдор «Черноморье», ФКУ Упрдор «Кавказ», ФКУ Упрдор «Каспий» и других казенных учреждений, управляющих федеральными трассами.
В Липецкой области подрядчику предстоит обновить четыре участка, от 33 до 49 км, трассы А-133. Это дорога от села Стебаево через Боринское в Липецк. Это станет первым этапом капитального ремонта трассы. Всего планируется четыре этапа. Конечным итогом всех работ будет капитальное обновления 15,2 км трассы, ликвидация колейности и дорожных дефектов. После ремонта расчетная скорость движения по дороге составит 100 км/ч. На дороге будет четыре полосы движения. Ширина каждой — 3,5 метра, ширина обочины — 2,5 метра. Новое покрытие будет асфальтобетонным. Подрядчик должен сдать объекты первого этапа капремонта к 20 ноября 2022 года.
007
)))))
данковчанин
Артурчик
бывал как-то в этом городе
Дурдом продолжается