Происшествия
сегодня, 12:13
Следователи начали проверку по факту избиения мужчины в Ельце
Видео сегодня выложил в Telegram депутат областного Совета Олег Хомутинников.
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Следственный отдел по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту совершения жителями Ельца противоправных действий в отношении мужчины.
— В процессе драки сотрудник полиции активных мер на пресечение противоправных действий не предпринял. В данном факте может усматриваться признаки преступления предусмотренные статьей 293 УК РФ «Халатность», — сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП случилось под окнами администрации Елецкого района. Несколько человек избили мужчину, причем старались наносить удары по голове. Пострадавший от медицинской помощи отказался. В мэрии Ельца, так как избиение произошло на территории города, также начали проверку.
В то же время в полиции GOROD48 сообщили, что в ОМВД России по Ельцу проводится проверка по факту обращения очевидца конфликта, произошедшего 12 мая 2021 года в районе дома 25 по улице 9-го Декабря. Заявлений от участников конфликта в ОВД не поступало.
— Сотрудниками полиции в ходе мониторинга Сети Интернет выявлена публикация и видео, на котором сотрудник полиции якобы бездействует в момент развития конфликта между гражданами. По данному факту руководством УМВД России по Липецкой области организовано проведение проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка действий сотрудника полиции. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— В процессе драки сотрудник полиции активных мер на пресечение противоправных действий не предпринял. В данном факте может усматриваться признаки преступления предусмотренные статьей 293 УК РФ «Халатность», — сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП случилось под окнами администрации Елецкого района. Несколько человек избили мужчину, причем старались наносить удары по голове. Пострадавший от медицинской помощи отказался. В мэрии Ельца, так как избиение произошло на территории города, также начали проверку.
В то же время в полиции GOROD48 сообщили, что в ОМВД России по Ельцу проводится проверка по факту обращения очевидца конфликта, произошедшего 12 мая 2021 года в районе дома 25 по улице 9-го Декабря. Заявлений от участников конфликта в ОВД не поступало.
— Сотрудниками полиции в ходе мониторинга Сети Интернет выявлена публикация и видео, на котором сотрудник полиции якобы бездействует в момент развития конфликта между гражданами. По данному факту руководством УМВД России по Липецкой области организовано проведение проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка действий сотрудника полиции. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Комментарии (22)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
это Елец детка
Липчанин
Евгений Калин-ин
Только центральные СМИ
Гости
Ужас
Не пропадёт
Илларион
Не молчите
омар хайям здорово!!!