Происшествия

сегодня, 12:13

Следователи начали проверку по факту избиения мужчины в Ельце

22 1597
#избиение #Елец #полиция
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Видео сегодня выложил в Telegram депутат областного Совета Олег Хомутинников.

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Следственный отдел по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области начал доследственную проверку по факту совершения жителями Ельца противоправных действий в отношении мужчины.

— В процессе драки сотрудник полиции активных мер на пресечение противоправных действий не предпринял. В данном факте может усматриваться признаки преступления предусмотренные статьей 293 УК РФ «Халатность», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось под окнами администрации Елецкого района. Несколько человек избили мужчину, причем старались наносить удары по голове. Пострадавший от медицинской помощи отказался. В мэрии Ельца, так как избиение произошло на территории города, также начали проверку.

В то же время в полиции GOROD48 сообщили, что в ОМВД России по Ельцу проводится проверка по факту обращения очевидца конфликта, произошедшего 12 мая 2021 года в районе дома 25 по улице 9-го Декабря. Заявлений от участников конфликта в ОВД не поступало.

— Сотрудниками полиции в ходе мониторинга Сети Интернет выявлена публикация и видео, на котором сотрудник полиции якобы бездействует в момент развития конфликта между гражданами. По данному факту руководством УМВД России по Липецкой области организовано проведение проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка действий сотрудника полиции. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
22 1597
#избиение #Елец #полиция
3

Комментарии (22)

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это Елец детка

5 минут назад
все мы помним как бывший мэр с топором за журналистом бегал, и что? и ничего? подумаешь делао какое, да пустяк))))
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Липчанин

9 минут назад
Елец вообще веселый город там таких толстожопых упырей полно мэра соковых забыли? вот подобные ему
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Евгений Калин-ин

19 минут назад
Они лишь мониторят в кабинетах! Человека зверски убивали! Как только он остался жив! Звери!Беспредел! Как говорил известный актер в бандитском фильме: лучне меня сейчас убей, иначе я тебя закопаю..Терпилу запугали до смерти, полагаю, он откажется от показаний. Что и требовалось, полагаю, доказать. Бандиты запугали население до смерти! Оттого и убивают детей массово в школах. Этого, якобы, полицейского, надо не только уволить, но и посадить в красную зону! Но ведь, в Липецкой области со времен Кралева все прогнило, а нынешние власти занимаются только укладкой тротуаров
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Только центральные СМИ

25 минут назад
Заявления не будет, запугали и все замнут. Это вам не митинги разгонят.
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Гости

26 минут назад
Не ну это конечно вообще уже трэш
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Ужас

33 минуты назад
Или "Халатность" или "Оставление в опасности", как квалифицировать. Главное чтобы серьезных повреждений у потерпевшего не случилось, хотч вряд ли. Колотили мощно... Сотрудники как вариант также переодетые могут быть, но лица видны
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Не пропадёт

34 минуты назад
полицейский. Если уволят,то,вот,эти XXXXL-ные ребятишки,к себе,на работу возьмут
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Илларион

36 минут назад
Сейчас на на этих полицейских всех собак повесят, а ведь видно что они начальству набирают, знают что этих трогать нельзя, консультируются. Нужно комплексную проверку проводить
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Не молчите

41 минуту назад
Делитесь новостями с центральными СМИ. А так все замнут. Вот вам честные тендеры)))
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омар хайям здорово!!!

45 минут назад
Срочно кинооператору защиту свидетеля, а не то также поколотят за разглашение этого "мелкого * #34;
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