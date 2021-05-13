Происшествия
сегодня, 14:58
Полицейские разыскивают таксиста-лихача
8 2028
Опубликованное на GOROD48 видео заинтересовало правоохранительные органы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой нарушитель ПДД будет привлечен к ответственности. Таксисту-лихачу светит, как минимум, штраф за выезд на встречку. Установлением его личности сейчас занимаются сотрудники полиции.
Напомним, на запись видеорегистратора попали опасные маневры на улице Хлебозаводской в Грязях. Водитель автомобиля такси совершил обгон с выездом на встречную полосу в зоне с ограниченной видимостью. При этом автомобиль, чуть не сбил велосипедиста.
Напомним, на запись видеорегистратора попали опасные маневры на улице Хлебозаводской в Грязях. Водитель автомобиля такси совершил обгон с выездом на встречную полосу в зоне с ограниченной видимостью. При этом автомобиль, чуть не сбил велосипедиста.
8 2028
Пдд
-
Правдоруб
Таксист
Валентина
Дым
Георгий
Врач