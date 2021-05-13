Происшествия

сегодня, 14:58

Полицейские разыскивают таксиста-лихача

8 2028
#нарушение ПДД

Опубликованное на GOROD48 видео заинтересовало правоохранительные органы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой нарушитель ПДД будет привлечен к ответственности. Таксисту-лихачу светит, как минимум, штраф за выезд на встречку. Установлением его личности сейчас занимаются сотрудники полиции.

Напомним, на запись видеорегистратора попали опасные маневры на улице Хлебозаводской в Грязях. Водитель автомобиля такси совершил обгон с выездом на встречную полосу в зоне с ограниченной видимостью. При этом автомобиль, чуть не сбил велосипедиста.
8 2028
#нарушение ПДД

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пдд

4 минуты назад
Таксист, заодно нодо тряхнуть,хаха
ответить

-

26 минут назад
Заодно проверить разрешение на перевозку
ответить

Правдоруб

45 минут назад
В Липецке яндекс Юбер вообще без правил как по аулу едут !
ответить

Таксист

50 минут назад
Ну это не я 100 % и не рено у меня, и езжу по правилам,
ответить

Валентина

51 минуту назад
В Липецке все гоняют как и где хотят
ответить

Дым

сегодня, 15:19
Таксиста решили взять в оборот. Пускай автобусы возьму, и свои авто на контроль!
ответить

Георгий

сегодня, 15:14
И не велосипедист это был а закладчик, семен.
ответить

Врач

сегодня, 15:13
Пора за таксистов взяться
ответить

Еще в рубрике

«Форсаж» по-грязински: лихачество таксиста едва не привело к трагедии
#нарушение ПДД
11
«Форсаж» по-грязински: лихачество таксиста едва не привело к трагедии

сегодня, 14:24

Происшествия
Следователи начали проверку по факту избиения мужчины в Ельце
#избиение #Елец #полиция
56
Следователи начали проверку по факту избиения мужчины в Ельце

сегодня, 12:13

Происшествия
В Ельце иномарка сбила бетонное ограждение на мосту
#ДТП
1
В Ельце иномарка сбила бетонное ограждение на мосту

сегодня, 11:43

Происшествия
Липчанин опустошил в аптеке ящик с 5820 рублей благотворительных пожертвований
#покушение на грабёж #аптека
1
Липчанин опустошил в аптеке ящик с 5820 рублей благотворительных пожертвований

сегодня, 11:33

Происшествия
Проект реконструкции ЦУМа могут увидеть к зиме
#ЦУМ #реконструкция
1
Проект реконструкции ЦУМа могут увидеть к зиме

сегодня, 10:48

Происшествия
Под окнами администрации Елецкого района избили мужчину
#избиение #Елец #полиция
124
Под окнами администрации Елецкого района избили мужчину

сегодня, 10:09

Происшествия