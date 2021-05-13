Происшествия

32 минуты назад

«Форсаж» по-грязински: лихачество таксиста едва не привело к трагедии

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#нарушение ПДД
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Водитель выехал на встречную полосу.

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В редакцию GOROD48 прислали видео опасных маневров на улице Хлебозаводской в Грязях. Водитель автомобиля такси совершил обгон с выездом на встречную полосу в зоне с ограниченной видимостью. При этом автомобиль, чуть не сбил велосипедиста.

Напомним, выезд на «встречку» в нарушение правил дорожного движения влечет наложение штрафа в размере до 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
4 649
#нарушение ПДД
1

Комментарии (4)

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12

10 минут назад
Что вы чушь несете ??? ..
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///

17 минут назад
Меня зовут Гиви..., ПДД не возможно ужесточить. А вот ответственность за нарушение ПДД можно.
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///

19 минут назад
Вот и лишайте его прав, другим в назидание будет... иначе беспредел у нас не закончится, откупятся...
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Меня зовут Гиви...

21 минуту назад
Таких лишать сразу нужно, пора ужесточать пдд.
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