«Форсаж» по-грязински: лихачество таксиста едва не привело к трагедии

Водитель выехал на встречную полосу.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В редакцию GOROD48 прислали видео опасных маневров на улице Хлебозаводской в Грязях. Водитель автомобиля такси совершил обгон с выездом на встречную полосу в зоне с ограниченной видимостью. При этом автомобиль, чуть не сбил велосипедиста.



Напомним, выезд на «встречку» в нарушение правил дорожного движения влечет наложение штрафа в размере до 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.