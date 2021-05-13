Происшествия
32 минуты назад
«Форсаж» по-грязински: лихачество таксиста едва не привело к трагедии
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Водитель выехал на встречную полосу.
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В редакцию GOROD48 прислали видео опасных маневров на улице Хлебозаводской в Грязях. Водитель автомобиля такси совершил обгон с выездом на встречную полосу в зоне с ограниченной видимостью. При этом автомобиль, чуть не сбил велосипедиста.
Напомним, выезд на «встречку» в нарушение правил дорожного движения влечет наложение штрафа в размере до 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Напомним, выезд на «встречку» в нарушение правил дорожного движения влечет наложение штрафа в размере до 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
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Меня зовут Гиви...