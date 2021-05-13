Общество
сегодня, 10:27
У школы-новостройки на «Европейском» подрядчик снял уложенную в морозы тротуарную плитку
Закончить благоустройство территории у школы, который должны были сдать 31 декабря 2020 года, теперь обещают к 20 мая.
У школы №34 в микрорайоне «Европейский», которая должна принять учеников 1 сентября этого года, подрядчик, ООО «Липецксантежмонтаж-1» депутата областного Совета Андрея Бугакова, снимает плитку. Тротуарное покрытие укладывалось в конце декабря 2020 года, и уже тогда высказывались опасения, что весной все придется переделывать.
декабрь 2020 года
Май 2021-го
- Действительно, подрядчику пришлось после наших замечаний переделать до 60 процентов выполненных работ по благоустройству. Подрядчик обещал закончить до 20 мая, - прокомментировал GOROD48 ситуацию начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Алпатов.
По словам Сергея Алпатова, строители поспешили уложить тротуарную плитку поверх уложенных под землю коммуникаций. Возможно, грунт был недостаточно утрамбован, возможно, на качестве укладки плитки сказались отрицательные температуры воздуха. Но, как бы то ни было, а благоустройство с браком мэрия у подрядчика не приняла.
Кроме этого никаких иных замечаний к ООО «Липецксантежмонтаж-1» у заказчика нет. Внутри школа идеальна.
Полилингвальная школа №34 откроется в микрорайоне «Европейский» 1 сентября. Школа рассчитана на 800 детей - 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. По словам председателя департамента образования мэрии Светланы Бедровой, почти сформирован педагогический коллектив школы, в нее уже записаны 630 детей. Строительство школы велось по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Муниципальному, областному и федеральному бюджетам она обошлась в 563,2 миллиона рублей.
Игорь Луговой
P.S. У GOROD48 есть вопрос, на который нам не удается получить ответ у чиновников вот уже несколько лет. Почему контракты на такие важные социальные объекты не делать переходящими, как, например, в случае обновлением улицы 50 лет НЛМК? Почему дорогу можно делать полтора года, а школу нет? Зачем загодя ставить строителей в неловкое положение, заключая с ними годовой контракт, если дети в школу пойдут 1 сентября следующего года, а не в январе? Неужели кто-то надеется на то, что ноябрь и декабрь в Липецке окажутся такими же теплыми, как в Сочи?
декабрь 2020 года
Май 2021-го
- Действительно, подрядчику пришлось после наших замечаний переделать до 60 процентов выполненных работ по благоустройству. Подрядчик обещал закончить до 20 мая, - прокомментировал GOROD48 ситуацию начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Алпатов.
По словам Сергея Алпатова, строители поспешили уложить тротуарную плитку поверх уложенных под землю коммуникаций. Возможно, грунт был недостаточно утрамбован, возможно, на качестве укладки плитки сказались отрицательные температуры воздуха. Но, как бы то ни было, а благоустройство с браком мэрия у подрядчика не приняла.
Кроме этого никаких иных замечаний к ООО «Липецксантежмонтаж-1» у заказчика нет. Внутри школа идеальна.
Полилингвальная школа №34 откроется в микрорайоне «Европейский» 1 сентября. Школа рассчитана на 800 детей - 240 учащихся младших классов и 560 учеников 5-11 классов. По словам председателя департамента образования мэрии Светланы Бедровой, почти сформирован педагогический коллектив школы, в нее уже записаны 630 детей. Строительство школы велось по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Муниципальному, областному и федеральному бюджетам она обошлась в 563,2 миллиона рублей.
Игорь Луговой
P.S. У GOROD48 есть вопрос, на который нам не удается получить ответ у чиновников вот уже несколько лет. Почему контракты на такие важные социальные объекты не делать переходящими, как, например, в случае обновлением улицы 50 лет НЛМК? Почему дорогу можно делать полтора года, а школу нет? Зачем загодя ставить строителей в неловкое положение, заключая с ними годовой контракт, если дети в школу пойдут 1 сентября следующего года, а не в январе? Неужели кто-то надеется на то, что ноябрь и декабрь в Липецке окажутся такими же теплыми, как в Сочи?
Родитель
P.S.-очень умное замечание,
При Сталине
Житель
Animal planet.