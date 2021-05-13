Происшествия

14 минут назад

Под окнами администрации Елецкого района избили мужчину

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#избиение #Елец #полиция

Депутат областного Совета Олег Хомутинников выложил в Telegram видео жестокого избиения мужчины под окнами мэрии Ельца. По предположению депутата, избитый - бизнесмен, который выиграл некий тендер.

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Как предполагает Олег Хомутинников, избиение мужчины снято из окна администрации Елецкого района на улице 9 Мая в Ельце, а избитый - коммерсант из Воронежа.

«Предположительно, на видео, снятом из окна администрации, избивают мужчину из города Воронеж, который выиграл тендер. Есть информация, что сейчас он находится в реанимации», - сообщил депутат. 

В пресс-службе мэрии Ельца GOROD48 подтвердили, что ЧП произошло под окнами администрации Елецкого района, а также пояснили, что все лица, в том числе участники конфликта установлены, проводится проверка. По предварительной информации, они все ельчане. Пострадавший от медпомощи отказался. Ведутся все необходимые проверочные мероприятия.
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#избиение #Елец #полиция

Комментарии (2)

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re-аниматор

6 минут назад
В Ельце есть улица 9 Декабря. Но за комплимент - спасибо!
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