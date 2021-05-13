14 минут назад
Под окнами администрации Елецкого района избили мужчину
Депутат областного Совета Олег Хомутинников выложил в Telegram видео жестокого избиения мужчины под окнами мэрии Ельца. По предположению депутата, избитый - бизнесмен, который выиграл некий тендер.
«Предположительно, на видео, снятом из окна администрации, избивают мужчину из города Воронеж, который выиграл тендер. Есть информация, что сейчас он находится в реанимации», - сообщил депутат.
В пресс-службе мэрии Ельца GOROD48 подтвердили, что ЧП произошло под окнами администрации Елецкого района, а также пояснили, что все лица, в том числе участники конфликта установлены, проводится проверка. По предварительной информации, они все ельчане. Пострадавший от медпомощи отказался. Ведутся все необходимые проверочные мероприятия.
re-аниматор