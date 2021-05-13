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Проект реконструкции ЦУМа ожидают увидеть к зиме

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#ЦУМ #реконструкция
Проект реконструкции ЦУМа ожидают увидеть к зиме

Участок под торговым центром перемежуют.

Региональное управление строительства и архитектуры выдало АО «ЦУМ» разрешение на перемежевание участка на пересечении улиц Плеханова, Интернациональной, Зегеля и Саперной, на котором находится здание Центрального универмага. 

- На данном этапе в обращении не указывается, какие именно изменения проведут собственники здания. Они будут указаны в разработанном проекте. Кроме того, мы ожидаем, что вместе с проектом межевания собственник предоставит детальный план реконструкции здания универмага, - сообщили GOROD48 в управлении строительства и архитектуры Липецкой области. - Впрочем, вполне вероятно, что собственник вместо детального плана реконструкции подаст заявление на продление ремонта здания.

Реконструкция здания Центрального универмага началось осенью 2018 года. Строители уже завершили работу в цокольном этаже, где оборудуют подземную парковку. Кроме того, снесена пристройка со стороны улицы Интернациональной, которую владельцы самовольно соорудили в конце 2019 года. 

Открытый 19 февраля 1974 года ЦУМ работал до 1 ноября 2016 года. После смены нескольких собственников здание перешло к бизнесмену Никите Бадикову, сыну владельца сети магазинов «Пролетарский» Константина Бадикова. Никита Бадиков решил перестроить трехэтажное здание универмага под спортивно-развлекательный центр.
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#ЦУМ #реконструкция

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