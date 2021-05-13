Происшествия

сегодня, 11:43

В Ельце иномарка сбила бетонное ограждение на мосту

484
#ДТП
1
В Ельце иномарка сбила бетонное ограждение на мосту

Никто не пострадал.

Сегодня в Ельце автомобиль «Фольксваген» сбил бетонное защитное ограждение на мосту, установленное на время реконструкции. Как сообщают в соцсетях, из-за происшествия образовалась пробка.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших. В ГИБДД по факту происшествия никто не обращался.

Фото - vk.com

484
#ДТП
1

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