Происшествия
сегодня, 11:43
В Ельце иномарка сбила бетонное ограждение на мосту
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Никто не пострадал.
Сегодня в Ельце автомобиль «Фольксваген» сбил бетонное защитное ограждение на мосту, установленное на время реконструкции. Как сообщают в соцсетях, из-за происшествия образовалась пробка.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших. В ГИБДД по факту происшествия никто не обращался.
Фото - vk.com
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших. В ГИБДД по факту происшествия никто не обращался.
Фото - vk.com
484