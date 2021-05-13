сегодня, 15:08
«Руслан-1» желает максимально сократить расходы на устранении недостатков на проспекте Победы
Подрядчик, которому за реновацию объекта в прошлом году не доплатили 68,8 млн рублей, надеется на новое экспертное заключение качества дорожного покрытия.
Все замечания заказчика «Руслан-1» должен устранить ко 2 июля. Об этом GOROD48 сообщил начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Алпатов. Пока подрядная организация не выполнит работу над ошибками, проспект Победы не будет официально принят в эксплуатацию (дорога вот уже полгода эксплуатируется в тестовом режиме).
подрядчику также нужно завершить работы, связанные с уличным освещением и светофорами
- Подрядная организация обратилась в одну из аккредитованных при Минтрансе РФ дорожных лабораторий Воронежа с просьбой проведения повторной экспертизы дорожного полотна на проспекте Победы. Строители просят уменьшить интервал замеров тех участков дороги, на которых им предстоит срезать уложенный с нарушениями верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона и заменить на новый. В подрядной организации считают, что было бы экономически неэффективно переделывать правильно сделанную работу. Данные экспертизы нам будут известны через несколько дней. Тогда и станет окончательно понятно, на каких участках проспекта будет срезан старый и уложен новый слой асфальтобетона, - сказал начальник МКУ «Управление строительства Липецка».
Напомним, что реновация проспекта Победы продолжалась два года и обошлась бюджетам всех уровней в 1,1 млрд рублей.
Варавва
Андрей
Сергей V
Велосипедист
;)
Гость.