Общество

сегодня, 15:08

«Руслан-1» желает максимально сократить расходы на устранении недостатков на проспекте Победы

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#проспект Победы
«Руслан-1» желает максимально сократить расходы на устранении недостатков на проспекте Победы

Подрядчик, которому за реновацию объекта в прошлом году не доплатили 68,8 млн рублей, надеется на новое экспертное заключение качества дорожного покрытия.

Как уже писал GOROD48, в прошлом году глава Липецка Евгения Уваркина решила не оплачивать полностью работы по реконструкции проспекта Победы, проведенные столичным ООО ТК «Руслан-1». Мэра не устроило качество некоторых выполненных подрядной организацией работ, в частности неровности асфальта на некоторых участках проспекта, после дождей превращающихся в корыта с водой. В итоге москвичам не доплатили 68,8 млн рублей за финишный слой асфальтобетонного покрытия марки ЩМА по всей протяженности проспекта от площади Победы до площади Кольцевой (эту сумму сегодня в горсовете озвучила и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Светлана Попова).

Все замечания заказчика «Руслан-1» должен устранить ко 2 июля. Об этом GOROD48 сообщил начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Алпатов. Пока подрядная организация не выполнит работу над ошибками, проспект Победы не будет официально принят в эксплуатацию (дорога вот уже полгода эксплуатируется в тестовом режиме).

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подрядчику также нужно завершить работы, связанные с уличным освещением и светофорами

- Подрядная организация обратилась в одну из аккредитованных при Минтрансе РФ дорожных лабораторий Воронежа с просьбой проведения повторной экспертизы дорожного полотна на проспекте Победы. Строители просят уменьшить интервал замеров тех участков дороги, на которых им предстоит срезать уложенный с нарушениями верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона и заменить на новый. В подрядной организации считают, что было бы экономически неэффективно переделывать правильно сделанную работу. Данные экспертизы нам будут известны через несколько дней. Тогда и станет окончательно понятно, на каких участках проспекта будет срезан старый и уложен новый слой асфальтобетона, - сказал начальник МКУ «Управление строительства Липецка».

Напомним, что реновация проспекта Победы продолжалась два года и обошлась бюджетам всех уровней в 1,1 млрд рублей.
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#проспект Победы

Комментарии (6)

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Варавва

4 минуты назад
Андрей, нужно было поэтапную приемку входить, а теперь скрытые недостатки каким образом они обнаружат? ума то не хватает даже контролировать, или специально на самотек пустили проект на 1 млрд.
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Андрей

25 минут назад
Да закройте вы уже все... достали доделки переделки.. Позорище а не администрация...что не следили во время работ...или заняты были деньги считали? Оставляйте как есть , деньги не платить, изготовить и установить две таблички ( с разных сторон ) СТАРАНИЯМИ АРТАМОНОВА И.Г. и УВАРКИНОЙ Е.Ю. ....и так везде...( Нижний, Победы, Пляж, Баумана, Звездный, ....продолжать?)
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Сергей V

30 минут назад
Сейчас нам начнут рассказывать, что неровности в пределах устаревших ГОСТов, а лужи на переходах и остановках это временные явления пока не просохнет и тому подобное будут плести. Пускай переделывают брак или на отдых в тюрьму.
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Велосипедист

55 минут назад
Срезать бордюры будут на велодорожках или так и оставят бордюры по 3-4 см?
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;)

сегодня, 15:26
Так бы и написали, откат не хотят возвращать...:)))
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Гость.

сегодня, 15:23
Это поновай Проспект закроют? А каким же образом ездить и добираться с работы ? Опять по Папина? ЗАКРОЙТЕ ТОГДА ВЕСЬ ЛИПЕЦК!!!!!!.
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