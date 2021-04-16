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24 минуты назад

Липецкая вечЁрка: в пожаре погибла беременная женщина, извращенец на Петровском спуске и парк «Еды»

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#вечЁрка #пожар #извращенец #парк
Липецкая вечЁрка: в пожаре погибла беременная женщина, извращенец на Петровском спуске и парк «Еды»

Сегодня, 16 апреля, стало известно, что погибшая в результате пожара на улице Сергея Казьмина женщина была беременна, на Петровском спуске липчанок пугает извращенец и парк Победы неожиданно превратился в парк «Еды».

Страшный пожар, случившийся 14 апреля в многоэтажке на улице Сергея Казьмина, в результате которого погибли два ребенка и их мать продолжает оставаться в центре внимания. Сегодня стало известно, что 36-летняя липчанка была беременна.

А в Задонском районе мать трех детей, узнав, что беременна, родила ребенка дома в тайне от всех. Новорожденная девочка появилась на свет живой, но так как ей не помогли задышать, умерла. Женщину осудили за причинение смерти по неосторожности на полтора года исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Липчанки жалуются на то, что на Петровском спуске гуляет сексуально озабоченный мужчина, пугая своим видом прохожих. В полиции обещали проверить информацию об извращенце.

Между тем, на эксгибициониста, который разгуливает в центре Липецка, жалуются уже не в первый раз. В октябре 2019 года озабоченного липчанина видели на Городище, а в марте того же года, у драмтеатра.

Недавно благоустроенный Парк «Победы» вдруг превратился в парк «Еды». Ночью на вывеске потухли три буквы. В мэрии пообещали оперативно все исправить.

Как-то так получилось, что проблем у парка, который  торжественно открыли после ремонта в прошлом году, становится все больше и больше. Только во вторник пообещали привести в порядок входную группу, от которой отвалились доски.

 — Хорошо что парк «Еды», а не «Беды», — написал Липчанин.

— Судя по количеству киосков, которые пытаются впихнуть в парк — название правильное, — заметил читатель, подписавшийся Ёклмн.

— Когда уже на место пригласят не подрядчика, а представителей прокуратуры и выпишут штраф этим горе-строителям? — поинтересовался Полный Пипецк.

Благоустройство площади у Дворца спорта «Звездный», которое обещает стать самым ярким проектом 2021 года, обеспокоило липчан. На площади  срубили деревья, часть выкопали. В мэрии клятвенно заверили, что ликвидировали только больные насаждения. Причем за них обещают выплатить компенсацию. Остальные пересадят.

А еще сегодня началось благоустройство у Областного дворца культуры, народного творчества и кино. Там планируют заменить бордюры, асфальт и сделать новую клумбу.
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#вечЁрка #пожар #извращенец #парк

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