24 минуты назад
Липецкая вечЁрка: в пожаре погибла беременная женщина, извращенец на Петровском спуске и парк «Еды»
Сегодня, 16 апреля, стало известно, что погибшая в результате пожара на улице Сергея Казьмина женщина была беременна, на Петровском спуске липчанок пугает извращенец и парк Победы неожиданно превратился в парк «Еды».
А в Задонском районе мать трех детей, узнав, что беременна, родила ребенка дома в тайне от всех. Новорожденная девочка появилась на свет живой, но так как ей не помогли задышать, умерла. Женщину осудили за причинение смерти по неосторожности на полтора года исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.
Липчанки жалуются на то, что на Петровском спуске гуляет сексуально озабоченный мужчина, пугая своим видом прохожих. В полиции обещали проверить информацию об извращенце.
Между тем, на эксгибициониста, который разгуливает в центре Липецка, жалуются уже не в первый раз. В октябре 2019 года озабоченного липчанина видели на Городище, а в марте того же года, у драмтеатра.
Недавно благоустроенный Парк «Победы» вдруг превратился в парк «Еды». Ночью на вывеске потухли три буквы. В мэрии пообещали оперативно все исправить.
Как-то так получилось, что проблем у парка, который торжественно открыли после ремонта в прошлом году, становится все больше и больше. Только во вторник пообещали привести в порядок входную группу, от которой отвалились доски.
— Хорошо что парк «Еды», а не «Беды», — написал Липчанин.
— Судя по количеству киосков, которые пытаются впихнуть в парк — название правильное, — заметил читатель, подписавшийся Ёклмн.
— Когда уже на место пригласят не подрядчика, а представителей прокуратуры и выпишут штраф этим горе-строителям? — поинтересовался Полный Пипецк.
Благоустройство площади у Дворца спорта «Звездный», которое обещает стать самым ярким проектом 2021 года, обеспокоило липчан. На площади срубили деревья, часть выкопали. В мэрии клятвенно заверили, что ликвидировали только больные насаждения. Причем за них обещают выплатить компенсацию. Остальные пересадят.
А еще сегодня началось благоустройство у Областного дворца культуры, народного творчества и кино. Там планируют заменить бордюры, асфальт и сделать новую клумбу.