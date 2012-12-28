На улице Московской массовое ДТП — столкнулись «Форд» с неисправными тормозами и еще пять автомобилей
Общество
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59 минут назад
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На проспекте Победы, 104 – третья коммунальная авария за неделю
На этот раз двор заливает кипятком.
Сегодня двор дома и его подвал затопило кипятком. И фонтан продолжает бить.
Причём это третье неприятное происшествие за эту неделю: 16 апреля подвал дома №104 по проспекту Победы и расположенные на цокольном этаже магазины затопило горячей водой, а 14 апреля — канализационными стоками.
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