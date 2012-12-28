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478
55 минут назад
1

Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 17 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 1, 2, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 15, 16, 17, 18, 19 в 9 микрорайоне, №№ 96, 98 по улице Космонавтов, №№ 1, 21 по улице Яна Фабрициуса, №№ 11, 13, 15, 17, 19 по улице Степанищева, №№ 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21 по улице Пришвина, №№ 50, 52, 53а, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, №№ 1, 3, 4, 7, 23, 25, 26 по улице Шкатова, № 2 по улице 30 лет Октября, №№ 6, 8, 9, 10, 13, 15 по улице Гагарина, №№ 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, №№ 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, № 31 по улице Орловской, №№ 2, 2а, 3, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гайдара, №№ 2, 4 по улице Амурской, №№ 5, 6, 8, 10 по улице Нахимова, №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 в 15 микрорайоне. 

В этот же период без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Пришвина, Новотепличной, Ягодной, Раздольной, Новой, Вольной, Лучистой, Просторной, Ясной, Совхозной, 4-ой Пятилетки, Орловской, Короленко, адмирала Нахимова, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, переулков Янкина, Антипова, Луначарского, адмирала Ушакова. 
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

17 апреля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 по улице 1 Мая, №№ 4, 44 по улице Грибной, №№ 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк», №№ 242, 266 в садоводчестве «Центролит», на улицах Гагарина (Сселки), Космонавтов (Сселки), Ленина (Сселки), Набережной (Сселки), Советской (Сселки), Учительской, в садоводчествах «Горняк-1», «Спутник». 

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Комментарии (1)

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Настя
12 минут назад
Ничего святого, завтра чистый четверг, а вы опять пол города без воды оставляете
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