70-летний мужчина помог пациентке больницы «перепрятать деньги в надёжное место» и присвоил 130 000 рублей
Общество
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55 минут назад
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Почти на четырех десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 17 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
В этот же период без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Пришвина, Новотепличной, Ягодной, Раздольной, Новой, Вольной, Лучистой, Просторной, Ясной, Совхозной, 4-ой Пятилетки, Орловской, Короленко, адмирала Нахимова, Кротевича, Щорса, Железнодорожной, переулков Янкина, Антипова, Луначарского, адмирала Ушакова.
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 апреля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 по улице 1 Мая, №№ 4, 44 по улице Грибной, №№ 13у, 302н, 352 в садоводчестве «Горняк», №№ 242, 266 в садоводчестве «Центролит», на улицах Гагарина (Сселки), Космонавтов (Сселки), Ленина (Сселки), Набережной (Сселки), Советской (Сселки), Учительской, в садоводчествах «Горняк-1», «Спутник».
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