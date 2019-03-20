В полиции нет жалоб на онаниста у театра

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пока в полиции нет заявлений с жалобами на пугающего прохожих у театра им.Л.Н.Толстого онаниста. В отдел полиции №8, которому подведомственна эта территория, подобных заявлений нет.



Накануне в одной из липецких групп в социальных сетях появилось сообщение о том, что «На спуске улицы Советская, рядом с театром, в одной из елей по вечерам прячется онанист, пугает прохожих девушек и снимает все безобразие на телефон».



В УМВД РФ по Липецкой области советуют всем, кто окажется невольным свидетелем акта самоудовлетворения, обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить 02.