Пропавший житель Плеханово нашелся

Мужчина жив.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт» остановили поиски пропавшего жителя села Плеханово Грязинского района, который уехал из дома на машине и не давал о себе знать почти сутки.«Найден, жив», — сообщили в отряде.