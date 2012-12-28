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1305
сегодня, 15:35
4
Пропавший житель Плеханово нашелся
Мужчина жив.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт» остановили поиски пропавшего жителя села Плеханово Грязинского района, который уехал из дома на машине и не давал о себе знать почти сутки.
«Найден, жив», — сообщили в отряде.
поиск пропавших
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Комментарии (4)
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Жительница
19 минут назад
Где же он был?? Бедные родственники!
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007
33 минуты назад
Где был товарищ ?
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Баба Нюра
52 минуты назад
Как всегда "ищите женщину"
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Весёлая Вдова
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Комментарии (4)